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Главная Вкус Малосольные огурцы без уксуса на минералке: рецепт хрустящей закуски

Малосольные огурцы без уксуса на минералке: рецепт хрустящей закуски

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 11:04
Малосольные огурцы без уксуса на минералке: рецепт хрустящей закуски
Малосольные огурцы без уксуса на минералке. Фото: tiktok.com/@radostina_ksenia_

Когда хочется легкой летней закуски, не требующей лишних усилий, малосольные огурцы на минеральной воде становятся идеальным вариантом. Они готовятся просто, не требуют уксуса и при этом получаются удивительно хрустящими и ароматными. Такой рецепт легко повторить дома даже без опыта, а результат всегда приятно удивляет.

Рецепт опубликовал канал ТСН, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурцы — 700 г;
  • укроп — 1 пучок;
  • соль — 1 ст. л.;
  • перец горошком — 10 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • лимон — несколько кусочков;
  • минеральная вода (сильногазированная) — 500 мл.
рецепт малосольних огірків
Малосольные огурцы. Фото: tiktok.com/@radostina_ksenia_

Способ приготовления

  1. Огурцы промывают и срезают кончики с обеих сторон, чтобы они быстрее впитывали соль и аромат.
  2. В контейнер выкладывают огурцы, укроп, перец горошком, измельченный чеснок и кусочки лимона.
  3. Все заливают сильно газированной минеральной водой и добавляют соль.
  4. Емкость накрывают крышкой и ставят в холодильник примерно на сутки. За это время огурцы просаливаются, оставаясь хрустящими и свежими.

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рецепт малосольные огурцы закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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