Малосольные огурцы без уксуса на минералке: рецепт хрустящей закуски
Когда хочется легкой летней закуски, не требующей лишних усилий, малосольные огурцы на минеральной воде становятся идеальным вариантом. Они готовятся просто, не требуют уксуса и при этом получаются удивительно хрустящими и ароматными. Такой рецепт легко повторить дома даже без опыта, а результат всегда приятно удивляет.
Рецепт опубликовал канал ТСН, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурцы — 700 г;
- укроп — 1 пучок;
- соль — 1 ст. л.;
- перец горошком — 10 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- лимон — несколько кусочков;
- минеральная вода (сильногазированная) — 500 мл.
Способ приготовления
- Огурцы промывают и срезают кончики с обеих сторон, чтобы они быстрее впитывали соль и аромат.
- В контейнер выкладывают огурцы, укроп, перец горошком, измельченный чеснок и кусочки лимона.
- Все заливают сильно газированной минеральной водой и добавляют соль.
- Емкость накрывают крышкой и ставят в холодильник примерно на сутки. За это время огурцы просаливаются, оставаясь хрустящими и свежими.
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