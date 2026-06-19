Малосольные огурцы без уксуса на минералке: рецепт хрустящей закуски

Малосольные огурцы без уксуса на минералке. Фото: tiktok.com/@radostina_ksenia_

Когда хочется легкой летней закуски, не требующей лишних усилий, малосольные огурцы на минеральной воде становятся идеальным вариантом. Они готовятся просто, не требуют уксуса и при этом получаются удивительно хрустящими и ароматными. Такой рецепт легко повторить дома даже без опыта, а результат всегда приятно удивляет.

Рецепт опубликовал канал ТСН, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

огурцы — 700 г;

укроп — 1 пучок;

соль — 1 ст. л.;

перец горошком — 10 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

лимон — несколько кусочков;

минеральная вода (сильногазированная) — 500 мл.

Малосольные огурцы. Фото: tiktok.com/@radostina_ksenia_

Способ приготовления

Огурцы промывают и срезают кончики с обеих сторон, чтобы они быстрее впитывали соль и аромат. В контейнер выкладывают огурцы, укроп, перец горошком, измельченный чеснок и кусочки лимона. Все заливают сильно газированной минеральной водой и добавляют соль. Емкость накрывают крышкой и ставят в холодильник примерно на сутки. За это время огурцы просаливаются, оставаясь хрустящими и свежими.

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