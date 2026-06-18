Как приготовить настоящие бочковые огурцы без бочки: простой рецепт

Бочковые огурцы. Фото: Depositphotos

Домашние огурцы в бочке, всегда ассоциируются с ароматом лета и бабушкиными заготовками. Оказывается, для их приготовления вовсе не нужна большая деревянная бочка — достаточно обычной эмалированной кастрюли. Благодаря ароматным листьям, чесноку и укропу огурцы получаются хрустящими, ароматными и очень вкусными.

Рецепт опубликовал сайт Shuba.life, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

огурцы — 2 кг;

вода — 1 л.;

каменная соль — 2,5 ст. л.;

чеснок — 2 головки;

укроп — 10 веточек;

листья смородины — 3 шт.;

листья хрена — 2 шт.;

листья вишни — 6 шт.;

листья дуба — 2 шт.

Маринованные огурцы. Фото: Depositphotos

Способ приготовления

Огурцы замочить в холодной воде на 2 часа, после чего промыть и обрезать кончики. Зелень и листья тщательно промыть, чеснок очистить. На дно эмалированной кастрюли выложить часть зелени и листьев. Сверху выложить половину огурцов, добавить зубчики чеснока. Затем выложить оставшиеся огурцы и накрыть их оставшейся зеленью. В воде растворить соль и залить огурцы рассолом. Накрыть тарелкой или крышкой и установить небольшой гнет. Оставить огурцы при комнатной температуре на 4–5 дней для брожения. После этого перенести кастрюлю в прохладное место для хранения.

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