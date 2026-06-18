Как приготовить настоящие бочковые огурцы без бочки: простой рецепт

Бочковые огурцы в кастрюле: простой рецепт
Домашние огурцы в бочке, всегда ассоциируются с ароматом лета и бабушкиными заготовками. Оказывается, для их приготовления вовсе не нужна большая деревянная бочка — достаточно обычной эмалированной кастрюли. Благодаря ароматным листьям, чесноку и укропу огурцы получаются хрустящими, ароматными и очень вкусными.
Рецепт опубликовал сайт Shuba.life, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурцы — 2 кг;
- вода — 1 л.;
- каменная соль — 2,5 ст. л.;
- чеснок — 2 головки;
- укроп — 10 веточек;
- листья смородины — 3 шт.;
- листья хрена — 2 шт.;
- листья вишни — 6 шт.;
- листья дуба — 2 шт.
Способ приготовления
- Огурцы замочить в холодной воде на 2 часа, после чего промыть и обрезать кончики.
- Зелень и листья тщательно промыть, чеснок очистить.
- На дно эмалированной кастрюли выложить часть зелени и листьев.
- Сверху выложить половину огурцов, добавить зубчики чеснока.
- Затем выложить оставшиеся огурцы и накрыть их оставшейся зеленью.
- В воде растворить соль и залить огурцы рассолом.
- Накрыть тарелкой или крышкой и установить небольшой гнет.
- Оставить огурцы при комнатной температуре на 4–5 дней для брожения.
- После этого перенести кастрюлю в прохладное место для хранения.
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