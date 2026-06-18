Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Бочковые огурцы в кастрюле: простой рецепт

Бочковые огурцы в кастрюле: простой рецепт

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 01:04
Как приготовить настоящие бочковые огурцы без бочки: простой рецепт
Бочковые огурцы. Фото: Depositphotos

Домашние огурцы в бочке, всегда ассоциируются с ароматом лета и бабушкиными заготовками. Оказывается, для их приготовления вовсе не нужна большая деревянная бочка — достаточно обычной эмалированной кастрюли. Благодаря ароматным листьям, чесноку и укропу огурцы получаются хрустящими, ароматными и очень вкусными.

Рецепт опубликовал сайт Shuba.life, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурцы — 2 кг;
  • вода — 1 л.;
  • каменная соль — 2,5 ст. л.;
  • чеснок — 2 головки;
  • укроп — 10 веточек;
  • листья смородины — 3 шт.;
  • листья хрена — 2 шт.;
  • листья вишни — 6 шт.;
  • листья дуба — 2 шт.
рецепт квашених огірків
Маринованные огурцы. Фото: Depositphotos

Способ приготовления

  1. Огурцы замочить в холодной воде на 2 часа, после чего промыть и обрезать кончики.
  2. Зелень и листья тщательно промыть, чеснок очистить.
  3. На дно эмалированной кастрюли выложить часть зелени и листьев.
  4. Сверху выложить половину огурцов, добавить зубчики чеснока.
  5. Затем выложить оставшиеся огурцы и накрыть их оставшейся зеленью.
  6. В воде растворить соль и залить огурцы рассолом.
  7. Накрыть тарелкой или крышкой и установить небольшой гнет.
  8. Оставить огурцы при комнатной температуре на 4–5 дней для брожения.
  9. После этого перенести кастрюлю в прохладное место для хранения.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов

Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.

Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.

Читайте также:

Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.

Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".

рецепт квашенные огурцы заготовка на зиму
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации