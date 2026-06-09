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Главная Вкус Огурцы на зиму от "Тети Гали": рецепт на 3-литровую банку

Огурцы на зиму от "Тети Гали": рецепт на 3-литровую банку

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 01:04
Огурцы на зиму от тети Гали: рецепт на 3-литровую банку
Огурцы в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт — настоящая классика домашних заготовок. Огурцы получаются хрустящие, ароматные и с насыщенным вкусом, а сам процесс максимально простой и без лишней мороки со стерилизацией.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурцы — 2 кг;
  • чеснок — 6 зубчиков;
  • перец горошком — горсть;
  • укроп (зонтики) — несколько шт.;
  • листья вишни — 5 шт.;
  • листья хрена — 3 молодых листа;
  • соль — 3 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • уксус 9% — 4 ст. л.
рецепт огірків на зиму
Огурцы и маринад. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. В чистую банку выложить чеснок, перец горошком, укроп, листья вишни и хрена. Плотно наполнить банку огурцами.
  2. Залить кипятком и оставить на 15 минут.
  3. Слить воду, снова вскипятить и повторно залить огурцы еще на 10-15 минут.
  4. После этого воду снова слить, добавить в нее соль и сахар и довести до кипения.
  5. В банку влить уксус, затем залить горячим маринадом и герметично закрутить.
  6. Перевернуть банку, укутать и оставить до полного остывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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