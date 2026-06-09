Огурцы на зиму от "Тети Гали": рецепт на 3-литровую банку
Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 01:04
Огурцы в банках. Фото: gospodynka.com.ua
Этот рецепт — настоящая классика домашних заготовок. Огурцы получаются хрустящие, ароматные и с насыщенным вкусом, а сам процесс максимально простой и без лишней мороки со стерилизацией.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурцы — 2 кг;
- чеснок — 6 зубчиков;
- перец горошком — горсть;
- укроп (зонтики) — несколько шт.;
- листья вишни — 5 шт.;
- листья хрена — 3 молодых листа;
- соль — 3 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- уксус 9% — 4 ст. л.
Способ приготовления
- В чистую банку выложить чеснок, перец горошком, укроп, листья вишни и хрена. Плотно наполнить банку огурцами.
- Залить кипятком и оставить на 15 минут.
- Слить воду, снова вскипятить и повторно залить огурцы еще на 10-15 минут.
- После этого воду снова слить, добавить в нее соль и сахар и довести до кипения.
- В банку влить уксус, затем залить горячим маринадом и герметично закрутить.
- Перевернуть банку, укутать и оставить до полного остывания.
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