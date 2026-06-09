Огурцы на зиму от "Тети Гали": рецепт на 3-литровую банку

Огурцы в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт — настоящая классика домашних заготовок. Огурцы получаются хрустящие, ароматные и с насыщенным вкусом, а сам процесс максимально простой и без лишней мороки со стерилизацией.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

огурцы — 2 кг;

чеснок — 6 зубчиков;

перец горошком — горсть;

укроп (зонтики) — несколько шт.;

листья вишни — 5 шт.;

листья хрена — 3 молодых листа;

соль — 3 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

уксус 9% — 4 ст. л.

Огурцы и маринад. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

В чистую банку выложить чеснок, перец горошком, укроп, листья вишни и хрена. Плотно наполнить банку огурцами. Залить кипятком и оставить на 15 минут. Слить воду, снова вскипятить и повторно залить огурцы еще на 10-15 минут. После этого воду снова слить, добавить в нее соль и сахар и довести до кипения. В банку влить уксус, затем залить горячим маринадом и герметично закрутить. Перевернуть банку, укутать и оставить до полного остывания.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов

Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.

Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.

Читайте также:

Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.

Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".