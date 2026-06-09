Огірки на зиму від "Тьоті Галі": рецепт на 3-літрову банку

Огірки в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт — справжня класика домашніх заготовок. Огірки виходять хрусткі, ароматні та з насиченим смаком, а сам процес максимально простий і без зайвої мороки зі стерилізацією.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

огірки — 2 кг;

часник — 6 зубчиків;

перець горошком — жменя;

кріп (парасольки) — кілька шт.;

листя вишні — 5 шт.;

листя хрону — 3 молоді листки;

сіль — 3 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

оцет 9% — 4 ст. л.

Огірки та маринад. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

У чисту банку викласти часник, перець горошком, кріп, листя вишні та хрону. Щільно наповнити банку огірками. Залити окропом і залишити на 15 хвилин. Злити воду, знову закип’ятити та повторно залити огірки ще на 10–15 хвилин. Після цього воду знову злити, додати в неї сіль і цукор та довести до кипіння. У банку влити оцет, потім залити гарячим маринадом і герметично закрутити. Перевернути банку, укутати та залишити до повного охолодження.

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