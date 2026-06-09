Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Огірки на зиму від "Тьоті Галі": рецепт на 3-літрову банку

Огірки на зиму від "Тьоті Галі": рецепт на 3-літрову банку

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 01:04
Огірки на зиму від Тьоті Галі: рецепт на 3-літрову банку
Огірки в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт — справжня класика домашніх заготовок. Огірки виходять хрусткі, ароматні та з насиченим смаком, а сам процес максимально простий і без зайвої мороки зі стерилізацією.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • огірки — 2 кг;
  • часник — 6 зубчиків;
  • перець горошком — жменя;
  • кріп (парасольки) — кілька шт.;
  • листя вишні — 5 шт.;
  • листя хрону — 3 молоді листки;
  • сіль — 3 ст. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • оцет 9% — 4 ст. л.
рецепт огірків на зиму
Огірки та маринад. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. У чисту банку викласти часник, перець горошком, кріп, листя вишні та хрону. Щільно наповнити банку огірками.
  2. Залити окропом і залишити на 15 хвилин.
  3. Злити воду, знову закип’ятити та повторно залити огірки ще на 10–15 хвилин.
  4. Після цього воду знову злити, додати в неї сіль і цукор та довести до кипіння.
  5. У банку влити оцет, потім залити гарячим маринадом і герметично закрутити.
  6. Перевернути банку, укутати та залишити до повного охолодження.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів 

Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю. 

Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі. 

Читайте також:

Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку. 

Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".

консервація рецепт квашені огірки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації