Огірки на зиму від "Тьоті Галі": рецепт на 3-літрову банку
Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 01:04
Огірки в банках. Фото: gospodynka.com.ua
Цей рецепт — справжня класика домашніх заготовок. Огірки виходять хрусткі, ароматні та з насиченим смаком, а сам процес максимально простий і без зайвої мороки зі стерилізацією.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- огірки — 2 кг;
- часник — 6 зубчиків;
- перець горошком — жменя;
- кріп (парасольки) — кілька шт.;
- листя вишні — 5 шт.;
- листя хрону — 3 молоді листки;
- сіль — 3 ст. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- оцет 9% — 4 ст. л.
Спосіб приготування
- У чисту банку викласти часник, перець горошком, кріп, листя вишні та хрону. Щільно наповнити банку огірками.
- Залити окропом і залишити на 15 хвилин.
- Злити воду, знову закип’ятити та повторно залити огірки ще на 10–15 хвилин.
- Після цього воду знову злити, додати в неї сіль і цукор та довести до кипіння.
- У банку влити оцет, потім залити гарячим маринадом і герметично закрутити.
- Перевернути банку, укутати та залишити до повного охолодження.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів
Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю.
Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі.
Читайте також:
Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку.
Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".
Реклама