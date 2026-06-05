Бочкові огірки "Холодний спосіб": корисна консервація без оцту

Бочкові огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться приготувати бочкові огірки без оцту та зайвої термічної обробки, цей спосіб стане справжньою знахідкою. Завдяки природному бродінню огірки залишаються хрусткими, набувають насиченого смаку та аромату. Така домашня заготівля багато років залишається однією з найулюбленіших серед господинь.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

огірки — за потребою;

холодна вода — 10 л.;

кам'яна сіль — 1 кг.

Для засолювання:

листя дуба — за смаком;

листя вишні — за смаком;

кріп — за смаком;

часник — за смаком;

листя та корінь хрону — за бажанням;

естрагон — за смаком;

перець чилі — за бажанням.

Огірки та зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Огірки замочити в холодній воді на кілька годин. Для розсолу розчинити кам'яну сіль у холодній воді до повного розчинення. У чисті банки викласти зелень, часник і спеції, щільно заповнити огірками та залити розсолом до самого верху. Накрити кришками та залишити для природного бродіння. Після появи піни та бульбашок витримати огірки приблизно 5–6 діб. Потім злити розсіл, промити огірки та банки чистою водою. Залити банки свіжою холодною водою без будь-яких добавок і щільно закрити кришками. Зберігати заготовку в прохолодному місці. Уже через 2–3 тижні огірки будуть готові до вживання.

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