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Главная Вкус Бочковые огурцы "Холодный способ": полезная консервация без уксуса

Бочковые огурцы "Холодный способ": полезная консервация без уксуса

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 01:04
Бочковые огурцы Холодный способ: полезная консервация без уксуса
Бочковые огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется приготовить бочковые огурцы без уксуса и лишней термической обработки, этот способ станет настоящей находкой. Благодаря естественному брожению огурцы остаются хрустящими, приобретают насыщенный вкус и аромат. Такая домашняя заготовка много лет остается одной из самых любимых среди хозяек.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурцы — по необходимости;
  • холодная вода — 10 л.;
  • каменная соль — 1 кг.

Для засолки:

  • листья дуба — по вкусу;
  • листья вишни — по вкусу;
  • укроп — по вкусу;
  • чеснок — по вкусу;
  • листья и корень хрена — по желанию;
  • эстрагон — по вкусу;
  • перец чили — по желанию.
рецепт бочкових огірків у банці
Огурцы и зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурцы замочить в холодной воде на несколько часов. Для рассола растворить каменную соль в холодной воде до полного растворения.
  2. В чистые банки выложить зелень, чеснок и специи, плотно заполнить огурцами и залить рассолом до самого верха.
  3. Накрыть крышками и оставить для естественного брожения.
  4. После появления пены и пузырьков выдержать огурцы примерно 5-6 суток.
  5. Затем слить рассол, промыть огурцы и банки чистой водой.
  6. Залить банки свежей холодной водой без каких-либо добавок и плотно закрыть крышками.
  7. Хранить заготовку в прохладном месте. Уже через 2-3 недели огурцы будут готовы к употреблению.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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