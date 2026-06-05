Бочковые огурцы "Холодный способ": полезная консервация без уксуса

Бочковые огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется приготовить бочковые огурцы без уксуса и лишней термической обработки, этот способ станет настоящей находкой. Благодаря естественному брожению огурцы остаются хрустящими, приобретают насыщенный вкус и аромат. Такая домашняя заготовка много лет остается одной из самых любимых среди хозяек.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

огурцы — по необходимости;

холодная вода — 10 л.;

каменная соль — 1 кг.

Для засолки:

листья дуба — по вкусу;

листья вишни — по вкусу;

укроп — по вкусу;

чеснок — по вкусу;

листья и корень хрена — по желанию;

эстрагон — по вкусу;

перец чили — по желанию.

Огурцы и зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Огурцы замочить в холодной воде на несколько часов. Для рассола растворить каменную соль в холодной воде до полного растворения. В чистые банки выложить зелень, чеснок и специи, плотно заполнить огурцами и залить рассолом до самого верха. Накрыть крышками и оставить для естественного брожения. После появления пены и пузырьков выдержать огурцы примерно 5-6 суток. Затем слить рассол, промыть огурцы и банки чистой водой. Залить банки свежей холодной водой без каких-либо добавок и плотно закрыть крышками. Хранить заготовку в прохладном месте. Уже через 2-3 недели огурцы будут готовы к употреблению.

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