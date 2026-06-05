Бочковые огурцы "Холодный способ": полезная консервация без уксуса
Если хочется приготовить бочковые огурцы без уксуса и лишней термической обработки, этот способ станет настоящей находкой. Благодаря естественному брожению огурцы остаются хрустящими, приобретают насыщенный вкус и аромат. Такая домашняя заготовка много лет остается одной из самых любимых среди хозяек.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурцы — по необходимости;
- холодная вода — 10 л.;
- каменная соль — 1 кг.
Для засолки:
- листья дуба — по вкусу;
- листья вишни — по вкусу;
- укроп — по вкусу;
- чеснок — по вкусу;
- листья и корень хрена — по желанию;
- эстрагон — по вкусу;
- перец чили — по желанию.
Способ приготовления
- Огурцы замочить в холодной воде на несколько часов. Для рассола растворить каменную соль в холодной воде до полного растворения.
- В чистые банки выложить зелень, чеснок и специи, плотно заполнить огурцами и залить рассолом до самого верха.
- Накрыть крышками и оставить для естественного брожения.
- После появления пены и пузырьков выдержать огурцы примерно 5-6 суток.
- Затем слить рассол, промыть огурцы и банки чистой водой.
- Залить банки свежей холодной водой без каких-либо добавок и плотно закрыть крышками.
- Хранить заготовку в прохладном месте. Уже через 2-3 недели огурцы будут готовы к употреблению.
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