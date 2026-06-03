Зеленый соус на зиму, который хорошо хранится: понадобится укроп и чеснок
Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 14:44
Зеленый соус. Фото: smachnenke.com.ua
Если хочется сохранить вкус свежей зелени на дольше, этот соус станет идеальным решением. Он готовится за несколько минут, но зимой превращает даже простые блюда в нечто особенное. Аромат укропа и чеснока напоминает о лете каждый раз, когда открываешь баночку.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- укроп — 200 г;
- чеснок — 5-7 зубчиков;
- соль — 0,5 ч. л.;
- лимонный сок — из 1/2 лимона;
- растительное масло — 70 мл.
Способ приготовления
- Укроп хорошо промыть и полностью обсушить. Нарезать и переложить в чашу блендера.
- Добавить очищенный чеснок, соль, лимонный сок и растительное масло.
- Перебить до однородной или слегка зернистой консистенции — по желанию можно оставить текстуру более грубой.
- Готовый соус переложить в чистую сухую баночку, плотно закрыть и хранить в холодильнике.
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