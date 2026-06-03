Зеленый соус на зиму, который хорошо хранится: понадобится укроп и чеснок

Зеленый соус. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется сохранить вкус свежей зелени на дольше, этот соус станет идеальным решением. Он готовится за несколько минут, но зимой превращает даже простые блюда в нечто особенное. Аромат укропа и чеснока напоминает о лете каждый раз, когда открываешь баночку.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

укроп — 200 г;

чеснок — 5-7 зубчиков;

соль — 0,5 ч. л.;

лимонный сок — из 1/2 лимона;

растительное масло — 70 мл.

Зеленый соус. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Укроп хорошо промыть и полностью обсушить. Нарезать и переложить в чашу блендера. Добавить очищенный чеснок, соль, лимонный сок и растительное масло. Перебить до однородной или слегка зернистой консистенции — по желанию можно оставить текстуру более грубой. Готовый соус переложить в чистую сухую баночку, плотно закрыть и хранить в холодильнике.

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