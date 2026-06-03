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Главная Вкус Зеленый соус на зиму, который хорошо хранится: понадобится укроп и чеснок

Зеленый соус на зиму, который хорошо хранится: понадобится укроп и чеснок

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 14:44
Зеленый соус на зиму, который хорошо хранится: понадобится укроп и чеснок
Зеленый соус. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется сохранить вкус свежей зелени на дольше, этот соус станет идеальным решением. Он готовится за несколько минут, но зимой превращает даже простые блюда в нечто особенное. Аромат укропа и чеснока напоминает о лете каждый раз, когда открываешь баночку.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • укроп — 200 г;
  • чеснок — 5-7 зубчиков;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • лимонный сок — из 1/2 лимона;
  • растительное масло — 70 мл.
рецепт соусу з кропом та чансиком
Зеленый соус. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Укроп хорошо промыть и полностью обсушить. Нарезать и переложить в чашу блендера.
  2. Добавить очищенный чеснок, соль, лимонный сок и растительное масло.
  3. Перебить до однородной или слегка зернистой консистенции — по желанию можно оставить текстуру более грубой.
  4. Готовый соус переложить в чистую сухую баночку, плотно закрыть и хранить в холодильнике.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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