"Зеленый" соус из укропа на зиму за 5 минут: без сушки и заморозки
Дата публикации 24 мая 2026 01:04
Соус с укропом. Фото: smachnenke.com.ua
Этот ароматный зеленый соус легко заменит обычный укроп зимой и станет настоящей находкой для любителей домашних заготовок. Благодаря простому способу приготовления зелень сохраняет насыщенный вкус, яркий цвет и летний аромат без сушки и заморозки.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- укроп свежий — 1 большой пучок;
- чеснок — 5 крупных зубчиков;
- каменная соль — 1,5 ст. л.;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- кориандр молотый — 0,5 ч. л.;
- смесь перцев — по вкусу.
Способ приготовления
- Укроп хорошо помыть, обсушить и срезать жесткие стебли.
- Зелень нарезать крупными кусочками и переложить в глубокую миску.
- Добавить измельченный чеснок, соль, кориандр и смесь перцев.
- Перебить все погружным блендером до густой однородной массы.
- В конце добавить соевый соус и еще раз хорошо перемешать.
- Готовый соус переложить в сухие баночки, плотно закрыть крышками и хранить в холодильнике.
