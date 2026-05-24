Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус "Зеленый" соус из укропа на зиму за 5 минут: без сушки и заморозки

"Зеленый" соус из укропа на зиму за 5 минут: без сушки и заморозки

Ua ru
Дата публикации 24 мая 2026 01:04
Зеленый соус из укропа на зиму за 5 минут: без сушки и заморозки
Соус с укропом. Фото: smachnenke.com.ua

Этот ароматный зеленый соус легко заменит обычный укроп зимой и станет настоящей находкой для любителей домашних заготовок. Благодаря простому способу приготовления зелень сохраняет насыщенный вкус, яркий цвет и летний аромат без сушки и заморозки.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • укроп свежий — 1 большой пучок;
  • чеснок — 5 крупных зубчиков;
  • каменная соль — 1,5 ст. л.;
  • соевый соус — 1 ст. л.;
  • кориандр молотый — 0,5 ч. л.;
  • смесь перцев — по вкусу.
рецепт заготовки з кропу на зиму
Укроп и соль. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Укроп хорошо помыть, обсушить и срезать жесткие стебли.
  2. Зелень нарезать крупными кусочками и переложить в глубокую миску.
  3. Добавить измельченный чеснок, соль, кориандр и смесь перцев.
  4. Перебить все погружным блендером до густой однородной массы.
  5. В конце добавить соевый соус и еще раз хорошо перемешать.
  6. Готовый соус переложить в сухие баночки, плотно закрыть крышками и хранить в холодильнике.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов

Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.

Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.

Читайте также:

Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.

Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".

укроп рецепт заготовка на зиму
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации