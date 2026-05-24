"Зеленый" соус из укропа на зиму за 5 минут: без сушки и заморозки

Соус с укропом. Фото: smachnenke.com.ua

Этот ароматный зеленый соус легко заменит обычный укроп зимой и станет настоящей находкой для любителей домашних заготовок. Благодаря простому способу приготовления зелень сохраняет насыщенный вкус, яркий цвет и летний аромат без сушки и заморозки.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

укроп свежий — 1 большой пучок;

чеснок — 5 крупных зубчиков;

каменная соль — 1,5 ст. л.;

соевый соус — 1 ст. л.;

кориандр молотый — 0,5 ч. л.;

смесь перцев — по вкусу.

Укроп и соль. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Укроп хорошо помыть, обсушить и срезать жесткие стебли. Зелень нарезать крупными кусочками и переложить в глубокую миску. Добавить измельченный чеснок, соль, кориандр и смесь перцев. Перебить все погружным блендером до густой однородной массы. В конце добавить соевый соус и еще раз хорошо перемешать. Готовый соус переложить в сухие баночки, плотно закрыть крышками и хранить в холодильнике.

