Головна Смак "Зелений" соус з кропу на зиму за 5 хвилин: без сушки та заморозки

"Зелений" соус з кропу на зиму за 5 хвилин: без сушки та заморозки

Дата публікації: 24 травня 2026 01:04
Зелений соус з кропу на зиму за 5 хвилин: без сушки та заморозки
Соус з укропом. Фото: smachnenke.com.ua

Цей ароматний зелений соус легко замінить звичайний кріп узимку та стане справжньою знахідкою для любителів домашніх заготовок. Завдяки простому способу приготування зелень зберігає насичений смак, яскравий колір і літній аромат без сушіння та заморожування. 

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кріп свіжий — 1 великий пучок.;
  • часник — 5 великих зубчиків.;
  • кам’яна сіль — 1,5 ст. л.;
  • соєвий соус — 1 ст. л.;
  • коріандр мелений — 0,5 ч. л.;
  • суміш перців — за смаком.
рецепт заготовки з кропу на зиму
Кріп та сіль. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кріп добре помити, обсушити та зрізати жорсткі стебла.
  2. Зелень нарізати великими шматочками та перекласти у глибоку миску.
  3. Додати подрібнений часник, сіль, коріандр і суміш перців.
  4. Перебити все занурювальним блендером до густої однорідної маси.
  5. Наприкінці додати соєвий соус і ще раз добре перемішати.
  6. Готовий соус перекласти у сухі баночки, щільно закрити кришками та зберігати у холодильнику.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
