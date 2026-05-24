"Зелений" соус з кропу на зиму за 5 хвилин: без сушки та заморозки

Соус з укропом. Фото: smachnenke.com.ua

Цей ароматний зелений соус легко замінить звичайний кріп узимку та стане справжньою знахідкою для любителів домашніх заготовок. Завдяки простому способу приготування зелень зберігає насичений смак, яскравий колір і літній аромат без сушіння та заморожування.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кріп свіжий — 1 великий пучок.;

часник — 5 великих зубчиків.;

кам’яна сіль — 1,5 ст. л.;

соєвий соус — 1 ст. л.;

коріандр мелений — 0,5 ч. л.;

суміш перців — за смаком.

Кріп та сіль. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кріп добре помити, обсушити та зрізати жорсткі стебла. Зелень нарізати великими шматочками та перекласти у глибоку миску. Додати подрібнений часник, сіль, коріандр і суміш перців. Перебити все занурювальним блендером до густої однорідної маси. Наприкінці додати соєвий соус і ще раз добре перемішати. Готовий соус перекласти у сухі баночки, щільно закрити кришками та зберігати у холодильнику.

