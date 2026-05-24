"Зелений" соус з кропу на зиму за 5 хвилин: без сушки та заморозки
Дата публікації: 24 травня 2026 01:04
Соус з укропом. Фото: smachnenke.com.ua
Цей ароматний зелений соус легко замінить звичайний кріп узимку та стане справжньою знахідкою для любителів домашніх заготовок. Завдяки простому способу приготування зелень зберігає насичений смак, яскравий колір і літній аромат без сушіння та заморожування.
Рецепт опублікували Smachnenke
Вам знадобиться:
- кріп свіжий — 1 великий пучок.;
- часник — 5 великих зубчиків.;
- кам’яна сіль — 1,5 ст. л.;
- соєвий соус — 1 ст. л.;
- коріандр мелений — 0,5 ч. л.;
- суміш перців — за смаком.
Спосіб приготування
- Кріп добре помити, обсушити та зрізати жорсткі стебла.
- Зелень нарізати великими шматочками та перекласти у глибоку миску.
- Додати подрібнений часник, сіль, коріандр і суміш перців.
- Перебити все занурювальним блендером до густої однорідної маси.
- Наприкінці додати соєвий соус і ще раз добре перемішати.
- Готовий соус перекласти у сухі баночки, щільно закрити кришками та зберігати у холодильнику.
