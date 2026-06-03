Зелений соус на зиму, який гарно зберігається: знадобиться кріп та часник

Зелений соус. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться зберегти смак свіжої зелені на довше, цей соус стане ідеальним рішенням. Він готується за кілька хвилин, але взимку перетворює навіть прості страви на щось особливе. Аромат кропу й часнику нагадує про літо щоразу, коли відкриваєш баночку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кріп — 200 г;

часник — 5–7 зубчиків;

сіль — 0,5 ч. л.;

лимонний сік — з 1/2 лимона;

олія — 70 мл.

Зелений соус. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кріп добре промити й повністю обсушити. Нарізати та перекласти в чашу блендера. Додати очищений часник, сіль, лимонний сік і олію. Перебити до однорідної або злегка зернистої консистенції — за бажанням можна залишити текстуру більш грубою. Готовий соус перекласти в чисту суху баночку, щільно закрити та зберігати в холодильнику.

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