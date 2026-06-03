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Головна Смак Зелений соус на зиму, який гарно зберігається: знадобиться кріп та часник

Зелений соус на зиму, який гарно зберігається: знадобиться кріп та часник

Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 14:44
Зелений соус на зиму, який гарно зберігається: знадобиться кріп та часник
Зелений соус. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться зберегти смак свіжої зелені на довше, цей соус стане ідеальним рішенням. Він готується за кілька хвилин, але взимку перетворює навіть прості страви на щось особливе. Аромат кропу й часнику нагадує про літо щоразу, коли відкриваєш баночку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кріп — 200 г;
  • часник — 5–7 зубчиків;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • лимонний сік — з 1/2 лимона;
  • олія — 70 мл.
рецепт соусу з кропом та чансиком
Зелений соус. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кріп добре промити й повністю обсушити. Нарізати та перекласти в чашу блендера.
  2. Додати очищений часник, сіль, лимонний сік і олію.
  3. Перебити до однорідної або злегка зернистої консистенції — за бажанням можна залишити текстуру більш грубою.
  4. Готовий соус перекласти в чисту суху баночку, щільно закрити та зберігати в холодильнику.

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кріп рецепт заготівля на зиму
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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