Зелений соус на зиму, який гарно зберігається: знадобиться кріп та часник
Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 14:44
Зелений соус. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо хочеться зберегти смак свіжої зелені на довше, цей соус стане ідеальним рішенням. Він готується за кілька хвилин, але взимку перетворює навіть прості страви на щось особливе. Аромат кропу й часнику нагадує про літо щоразу, коли відкриваєш баночку.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кріп — 200 г;
- часник — 5–7 зубчиків;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- лимонний сік — з 1/2 лимона;
- олія — 70 мл.
Спосіб приготування
- Кріп добре промити й повністю обсушити. Нарізати та перекласти в чашу блендера.
- Додати очищений часник, сіль, лимонний сік і олію.
- Перебити до однорідної або злегка зернистої консистенції — за бажанням можна залишити текстуру більш грубою.
- Готовий соус перекласти в чисту суху баночку, щільно закрити та зберігати в холодильнику.
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