Як приготувати справжні бочкові огірки без діжки: простий рецепт

Бочкові огірки. Фото: Depositphotos

Домашні бочкові огірки завжди асоціюються зі смаком літа та бабусиними заготовками. Виявляється, для їх приготування зовсім не потрібна велика дерев'яна бочка — достатньо звичайної емальованої каструлі. Завдяки ароматному листю, часнику та кропу огірки виходять хрусткими, запашними й дуже смачними.

Рецепт опублікували Shuba.life, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

огірки — 2 кг;

вода — 1 л.;

сіль кам'яна — 2,5 ст. л.;

часник — 2 головки;

кріп — 10 гілочок;

листя смородини — 3 шт.;

листя хрону — 2 шт.;

листя вишні — 6 шт.;

листя дуба — 2 шт.

Квашені огірки. Фото: Depositphotos

Спосіб приготування

Огірки замочити у холодній воді на 2 години, після чого помити та обрізати кінчики. Зелень і листя ретельно промити, часник очистити. На дно емальованої каструлі викласти частину зелені та листя. Зверху розмістити половину огірків, додати зубчики часнику. Потім викласти решту огірків і накрити їх залишками зелені. У воді розчинити сіль і залити розсолом огірки. Накрити тарілкою або кришкою та встановити невеликий гніт. Залишити огірки за кімнатної температури на 4–5 днів для бродіння. Після цього перенести каструлю в прохолодне місце для зберігання.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів

Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю.

Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі.

Читайте також:

Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку.

Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".