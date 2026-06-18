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Головна Смак Бочкові огірки в каструлі: простий рецепт

Бочкові огірки в каструлі: простий рецепт

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 01:04
Як приготувати справжні бочкові огірки без діжки: простий рецепт
Бочкові огірки. Фото: Depositphotos

Домашні бочкові огірки завжди асоціюються зі смаком літа та бабусиними заготовками. Виявляється, для їх приготування зовсім не потрібна велика дерев'яна бочка — достатньо звичайної емальованої каструлі. Завдяки ароматному листю, часнику та кропу огірки виходять хрусткими, запашними й дуже смачними.

Рецепт опублікували Shuba.life, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • огірки — 2 кг;
  • вода — 1 л.;
  • сіль кам'яна — 2,5 ст. л.;
  • часник — 2 головки;
  • кріп — 10 гілочок;
  • листя смородини — 3 шт.;
  • листя хрону — 2 шт.;
  • листя вишні — 6 шт.;
  • листя дуба — 2 шт.
рецепт квашених огірків
Квашені огірки. Фото: Depositphotos

Спосіб приготування

  1. Огірки замочити у холодній воді на 2 години, після чого помити та обрізати кінчики. 
  2. Зелень і листя ретельно промити, часник очистити.
  3. На дно емальованої каструлі викласти частину зелені та листя. 
  4. Зверху розмістити половину огірків, додати зубчики часнику. 
  5. Потім викласти решту огірків і накрити їх залишками зелені.
  6. У воді розчинити сіль і залити розсолом огірки.
  7. Накрити тарілкою або кришкою та встановити невеликий гніт.
  8. Залишити огірки за кімнатної температури на 4–5 днів для бродіння. 
  9. Після цього перенести каструлю в прохолодне місце для зберігання.

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рецепт квашені огірки заготівля на зиму
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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