Як приготувати справжні бочкові огірки без діжки: простий рецепт

Бочкові огірки в каструлі: простий рецепт
Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 01:04
Бочкові огірки. Фото: Depositphotos
Домашні бочкові огірки завжди асоціюються зі смаком літа та бабусиними заготовками. Виявляється, для їх приготування зовсім не потрібна велика дерев'яна бочка — достатньо звичайної емальованої каструлі. Завдяки ароматному листю, часнику та кропу огірки виходять хрусткими, запашними й дуже смачними.
Рецепт опублікували Shuba.life, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- огірки — 2 кг;
- вода — 1 л.;
- сіль кам'яна — 2,5 ст. л.;
- часник — 2 головки;
- кріп — 10 гілочок;
- листя смородини — 3 шт.;
- листя хрону — 2 шт.;
- листя вишні — 6 шт.;
- листя дуба — 2 шт.
Спосіб приготування
- Огірки замочити у холодній воді на 2 години, після чого помити та обрізати кінчики.
- Зелень і листя ретельно промити, часник очистити.
- На дно емальованої каструлі викласти частину зелені та листя.
- Зверху розмістити половину огірків, додати зубчики часнику.
- Потім викласти решту огірків і накрити їх залишками зелені.
- У воді розчинити сіль і залити розсолом огірки.
- Накрити тарілкою або кришкою та встановити невеликий гніт.
- Залишити огірки за кімнатної температури на 4–5 днів для бродіння.
- Після цього перенести каструлю в прохолодне місце для зберігання.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів
Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю.
Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі.
Читайте також:
Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку.
Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".
Реклама