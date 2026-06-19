Малосольні огірки без оцту на мінералці: рецепт хрусткої закуски

Малосольні огірки без оцту на мінералці. Фото: tiktok.com/@radostina_ksenia_

Коли хочеться легкої літньої закуски без зайвих зусиль, малосольні огірки на мінеральній воді стають ідеальним варіантом. Вони готуються просто, не потребують оцту і при цьому виходять напрочуд хрусткими та ароматними. Такий рецепт легко повторити вдома навіть без досвіду, а результат завжди приємно дивує.

Рецепт опублікували ТСН, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

огірки — 700 г;

кріп — 1 пучок;

сіль — 1 ст. л.;

перець горошком — 10 шт.;

часник — 3 зубчики;

лимон — кілька шматочків;

мінеральна вода (сильногазована) — 500 мл.

Малосольні огірки. Фото: tiktok.com/@radostina_ksenia_

Спосіб приготування

Огірки промивають і зрізають кінчики з обох боків, щоб вони швидше вбирали сіль і аромат. У контейнер викладають огірки, кріп, перець горошком, подрібнений часник і шматочки лимона. Все заливають сильно газованою мінеральною водою та додають сіль. Ємність накривають кришкою і ставлять у холодильник приблизно на добу. За цей час огірки просолюються, залишаючись хрусткими та свіжими.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів

Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю.

Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі.

Читайте також:

Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку.

Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".