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Головна Смак Малосольні огірки без оцту на мінералці: рецепт хрусткої закуски

Малосольні огірки без оцту на мінералці: рецепт хрусткої закуски

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 11:04
Малосольні огірки без оцту на мінералці: рецепт хрусткої закуски
Малосольні огірки без оцту на мінералці. Фото: tiktok.com/@radostina_ksenia_

Коли хочеться легкої літньої закуски без зайвих зусиль, малосольні огірки на мінеральній воді стають ідеальним варіантом. Вони готуються просто, не потребують оцту і при цьому виходять напрочуд хрусткими та ароматними. Такий рецепт легко повторити вдома навіть без досвіду, а результат завжди приємно дивує.

Рецепт опублікували ТСН, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • огірки — 700 г;
  • кріп — 1 пучок;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • перець горошком — 10 шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • лимон — кілька шматочків;
  • мінеральна вода (сильногазована) — 500 мл.
рецепт малосольних огірків
Малосольні огірки. Фото: tiktok.com/@radostina_ksenia_

Спосіб приготування 

  1. Огірки промивають і зрізають кінчики з обох боків, щоб вони швидше вбирали сіль і аромат.
  2. У контейнер викладають огірки, кріп, перець горошком, подрібнений часник і шматочки лимона.
  3. Все заливають сильно газованою мінеральною водою та додають сіль.
  4. Ємність накривають кришкою і ставлять у холодильник приблизно на добу. За цей час огірки просолюються, залишаючись хрусткими та свіжими.

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рецепт малосольні огірки закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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