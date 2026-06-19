Малосольні огірки без оцту на мінералці: рецепт хрусткої закуски
Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 11:04
Малосольні огірки без оцту на мінералці. Фото: tiktok.com/@radostina_ksenia_
Коли хочеться легкої літньої закуски без зайвих зусиль, малосольні огірки на мінеральній воді стають ідеальним варіантом. Вони готуються просто, не потребують оцту і при цьому виходять напрочуд хрусткими та ароматними. Такий рецепт легко повторити вдома навіть без досвіду, а результат завжди приємно дивує.
Рецепт опублікували ТСН, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- огірки — 700 г;
- кріп — 1 пучок;
- сіль — 1 ст. л.;
- перець горошком — 10 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- лимон — кілька шматочків;
- мінеральна вода (сильногазована) — 500 мл.
Спосіб приготування
- Огірки промивають і зрізають кінчики з обох боків, щоб вони швидше вбирали сіль і аромат.
- У контейнер викладають огірки, кріп, перець горошком, подрібнений часник і шматочки лимона.
- Все заливають сильно газованою мінеральною водою та додають сіль.
- Ємність накривають кришкою і ставлять у холодильник приблизно на добу. За цей час огірки просолюються, залишаючись хрусткими та свіжими.
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