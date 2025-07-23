Консервовані помідори Ольга — рецепт з секретним дуже смачним маринадом

Консервовані помідори "Ольга" — рецепт з секретним маринадом
Цей рецепт зберігає всю суть домашніх закруток — мінімум інгредієнтів, максимум смаку. Жодної зелені чи спецій, лише помідори, часник і чарівний маринад, який захочеться пити ложкою.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- помідори — скільки вміститься в 3-літрову банку (міцні, середнього або дрібного розміру);
- часник — 4 зубчики (середні).
Для розсолу на 3 л банку:
- сіль — 3 ч. л. (без гірки);
- цукор — 6 неповних ст. л.;
- оцет 9% — 3 ч. л.
Спосіб приготування
Ретельно вимити банки й помідори. Кожен томат проколоти зубочисткою в кількох місцях, щоб не тріскав у гарячій воді. Щільно укласти в банку.
Залити крутим окропом доверху, накрити кришкою й залишити на 15–20 хвилин. Потім злити воду назад у каструлю. Додати до банки 4 очищені зубчики часнику. Накрити кришкою й поки відставити.
У каструлі з’єднати сіль, цукор та оцет, довести до кипіння. Прокип’ятити 5–10 хвилин до повного розчинення інгредієнтів і злиття смаків.
Гарячий маринад одразу вилити в банку з помідорами до самого верху. Закатати стерильною кришкою, перевернути догори дном, укутати рушником або ковдрою до повного охолодження.
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