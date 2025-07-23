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Консервовані помідори "Ольга" — рецепт з секретним маринадом

23 липня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Консервовані помідори Ольга — рецепт з секретним дуже смачним маринадом
Консервовані помідори. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Цей рецепт зберігає всю суть домашніх закруток — мінімум інгредієнтів, максимум смаку. Жодної зелені чи спецій, лише помідори, часник і чарівний маринад, який захочеться пити ложкою.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • помідори — скільки вміститься в 3-літрову банку (міцні, середнього або дрібного розміру);
  • часник — 4 зубчики (середні).

Для розсолу на 3 л банку:

  • сіль — 3 ч. л. (без гірки);
  • цукор — 6 неповних ст. л.;
  • оцет 9% — 3 ч. л.

Спосіб приготування

Ретельно вимити банки й помідори. Кожен томат проколоти зубочисткою в кількох місцях, щоб не тріскав у гарячій воді. Щільно укласти в банку.

консервовані помідори Ольга, рецепт з секретним дуже смачним маринадом
Сіль та помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Залити крутим окропом доверху, накрити кришкою й залишити на 15–20 хвилин. Потім злити воду назад у каструлю. Додати до банки 4 очищені зубчики часнику. Накрити кришкою й поки відставити.

консервовані помідори, рецепт з секретним дуже смачним маринадом
Оцет та помідори. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлі з’єднати сіль, цукор та оцет, довести до кипіння. Прокип’ятити 5–10 хвилин до повного розчинення інгредієнтів і злиття смаків.

консервовані помідори, рецепт з секретним смачним маринадом
Помідори та маринад. Фото: gospodynka.com.ua

Гарячий маринад одразу вилити в банку з помідорами до самого верху. Закатати стерильною кришкою, перевернути догори дном, укутати рушником або ковдрою до повного охолодження.

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