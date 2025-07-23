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Консервированные помидоры "Ольга" — рецепт с секретным маринадом

23 июля 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Консервированные помидоры Ольга — рецепт с секретным очень вкусным маринадом
Консервированные помидоры. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот рецепт сохраняет всю суть домашних закруток — минимум ингредиентов, максимум вкуса. Никакой зелени или специй, только помидоры, чеснок и волшебный маринад, который захочется пить ложкой.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • помидоры — сколько поместится в 3-литровую банку (крепкие, среднего или мелкого размера);
  • чеснок — 4 зубчика (средние).

Для рассола на 3 л банку:

  • соль — 3 ч. л. (без горки);
  • сахар — 6 неполных ст. л.;
  • уксус 9% — 3 ч. л.

Способ приготовления

Тщательно вымыть банки и помидоры. Каждый томат проколоть зубочисткой в нескольких местах, чтобы не трескался в горячей воде. Плотно уложить в банку.

консервовані помідори Ольга, рецепт з секретним дуже смачним маринадом
Соль и помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Залить крутым кипятком доверху, накрыть крышкой и оставить на 15-20 минут. Затем слить воду обратно в кастрюлю. Добавить в банку 4 очищенных зубчика чеснока. Накрыть крышкой и пока отставить.

консервовані помідори, рецепт з секретним дуже смачним маринадом
Уксус и помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюле соединить соль, сахар и уксус, довести до кипения. Прокипятить 5-10 минут до полного растворения ингредиентов и слияния вкусов.

консервовані помідори, рецепт з секретним смачним маринадом
Помидоры и маринад. Фото: gospodynka.com.ua

Горячий маринад сразу вылить в банку с помидорами до самого верха. Закатать стерильной крышкой, перевернуть вверх дном, укутать полотенцем или одеялом до полного остывания.

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