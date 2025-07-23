Консервированные помидоры Ольга — рецепт с секретным очень вкусным маринадом

Консервированные помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт сохраняет всю суть домашних закруток — минимум ингредиентов, максимум вкуса. Никакой зелени или специй, только помидоры, чеснок и волшебный маринад, который захочется пить ложкой.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

помидоры — сколько поместится в 3-литровую банку (крепкие, среднего или мелкого размера);

чеснок — 4 зубчика (средние).

Для рассола на 3 л банку:

соль — 3 ч. л. (без горки);

сахар — 6 неполных ст. л.;

уксус 9% — 3 ч. л.

Способ приготовления

Тщательно вымыть банки и помидоры. Каждый томат проколоть зубочисткой в нескольких местах, чтобы не трескался в горячей воде. Плотно уложить в банку.

Соль и помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Залить крутым кипятком доверху, накрыть крышкой и оставить на 15-20 минут. Затем слить воду обратно в кастрюлю. Добавить в банку 4 очищенных зубчика чеснока. Накрыть крышкой и пока отставить.

Уксус и помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюле соединить соль, сахар и уксус, довести до кипения. Прокипятить 5-10 минут до полного растворения ингредиентов и слияния вкусов.

Помидоры и маринад. Фото: gospodynka.com.ua

Горячий маринад сразу вылить в банку с помидорами до самого верха. Закатать стерильной крышкой, перевернуть вверх дном, укутать полотенцем или одеялом до полного остывания.

Советуем ознакомиться вам с нашей подборкой маринованных и ферментированных овощей

Рецепт приготовления быстрых почти малосольных огурцов, которые будут готовы уже через 20 минут.

Также рецепт полезных ферментированных помидоров, которые получаются, как бочковые, а будут готовы уже через 4 дня. Закуска, которая позаботится о микрофлоре вашего кишечника.

Еще советуем приготовить идеальные малосольные огурцы за два дня, в этом рецепте правильные пропорции, чтобы закуска не получилась слишком соленой или кислой.