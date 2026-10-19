Пісочні конвертики з яблучним повидлом: ніжне печиво до чаю

Конвертики з яблучним повидлом. Фото: smachnenke.com.ua

Таке печиво нагадує домашню випічку з дитинства: ніжне тісто, солодке яблучне повидло та легка золотиста скоринка. Головний секрет — використовувати густу начинку, щоб вона не витікала під час випікання.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

вершкове масло або маргарин — 90 г;

цукор — 150 г;

яйце — 1 шт.;

сметана — 4 ст. л.;

борошно — приблизно 380 г;

сіль — дрібка;

сода — ½ ч. л.;

оцет 9% — ½ ст. л.;

густе яблучне повидло — 300 г;

цукрова пудра — для посипання, за бажанням.

Печиво з повидлом. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Розтерти м’яке масло із цукром, додати яйце, сметану та сіль. Соду погасити оцтом і вмішати в суміш. Поступово додати борошно й замісити м’яке тісто. Загорнути його та поставити в холодильник на 10 хвилин. Розділити тісто навпіл, розкачати пласти завтовшки 3–5 мм і нарізати квадратами приблизно 5 × 5 см. У центр кожного викласти трохи повидла, з’єднати протилежні куточки та ретельно защипнути. Викласти конвертики на деко з пергаментом і випікати за температури 180 °C протягом 15–20 хвилин до легкого золотистого кольору. Охолодити й за бажанням посипати цукровою пудрою.

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