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Головна Смак Конвертики з яблучним повидлом: той самий смак дитинства

Конвертики з яблучним повидлом: той самий смак дитинства

Ua ru
19 жовтня 2026 03:04
Пісочні конвертики з яблучним повидлом: ніжне печиво до чаю
Конвертики з яблучним повидлом. Фото: smachnenke.com.ua

Таке печиво нагадує домашню випічку з дитинства: ніжне тісто, солодке яблучне повидло та легка золотиста скоринка. Головний секрет — використовувати густу начинку, щоб вона не витікала під час випікання.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • вершкове масло або маргарин — 90 г;
  • цукор — 150 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • борошно — приблизно 380 г;
  • сіль — дрібка;
  • сода — ½ ч. л.;
  • оцет 9% — ½ ст. л.;
  • густе яблучне повидло — 300 г;
  • цукрова пудра — для посипання, за бажанням.
рецепт випічки з яблуками
Печиво з повидлом. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Розтерти м’яке масло із цукром, додати яйце, сметану та сіль.
  2. Соду погасити оцтом і вмішати в суміш. Поступово додати борошно й замісити м’яке тісто.
  3. Загорнути його та поставити в холодильник на 10 хвилин.
  4. Розділити тісто навпіл, розкачати пласти завтовшки 3–5 мм і нарізати квадратами приблизно 5 × 5 см.
  5. У центр кожного викласти трохи повидла, з’єднати протилежні куточки та ретельно защипнути.
  6. Викласти конвертики на деко з пергаментом і випікати за температури 180 °C протягом 15–20 хвилин до легкого золотистого кольору.
  7. Охолодити й за бажанням посипати цукровою пудрою.

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десерт яблука рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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