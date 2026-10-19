Пісочні конвертики з яблучним повидлом: ніжне печиво до чаю

Конвертики з яблучним повидлом: той самий смак дитинства
Ua ru
19 жовтня 2026 03:04
Конвертики з яблучним повидлом. Фото: smachnenke.com.ua
Таке печиво нагадує домашню випічку з дитинства: ніжне тісто, солодке яблучне повидло та легка золотиста скоринка. Головний секрет — використовувати густу начинку, щоб вона не витікала під час випікання.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- вершкове масло або маргарин — 90 г;
- цукор — 150 г;
- яйце — 1 шт.;
- сметана — 4 ст. л.;
- борошно — приблизно 380 г;
- сіль — дрібка;
- сода — ½ ч. л.;
- оцет 9% — ½ ст. л.;
- густе яблучне повидло — 300 г;
- цукрова пудра — для посипання, за бажанням.
Спосіб приготування
- Розтерти м’яке масло із цукром, додати яйце, сметану та сіль.
- Соду погасити оцтом і вмішати в суміш. Поступово додати борошно й замісити м’яке тісто.
- Загорнути його та поставити в холодильник на 10 хвилин.
- Розділити тісто навпіл, розкачати пласти завтовшки 3–5 мм і нарізати квадратами приблизно 5 × 5 см.
- У центр кожного викласти трохи повидла, з’єднати протилежні куточки та ретельно защипнути.
- Викласти конвертики на деко з пергаментом і випікати за температури 180 °C протягом 15–20 хвилин до легкого золотистого кольору.
- Охолодити й за бажанням посипати цукровою пудрою.
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