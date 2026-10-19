Песочные конвертики с яблочным повидлом: нежное печенье к чаю

Конвертики с яблочным вареньем. Фото: smachnenke.com.ua

Такое печенье напоминает домашнюю выпечку из детства: нежное тесто, сладкое яблочное варенье и легкая золотистая корочка. Главный секрет — использовать густую начинку, чтобы она не вытекала во время выпекания.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

сливочное масло или маргарин — 90 г;

сахар — 150 г;

яйцо — 1 шт.;

сметана — 4 ст. л.;

мука — примерно 380 г;

соль — щепотка;

сода — ½ ч. л.;

уксус 9% — ½ ст. л.;

густое яблочное варенье — 300 г;

сахарная пудра — для посыпки, по желанию.

Печенье с повидлом. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Разотрите мягкое масло с сахаром, добавьте яйцо, сметану и соль. Соду погасить уксусом и ввести в смесь. Постепенно добавить муку и замесить мягкое тесто. Завернуть его и поставить в холодильник на 10 минут. Разделить тесто пополам, раскатать пласты толщиной 3–5 мм и нарезать квадратами примерно 5 × 5 см. В центр каждого положить немного повидла, соединить противоположные углы и тщательно защепнуть. Выложить конвертики на противень с пергаментом и выпекать при температуре 180 °C в течение 15–20 минут до появления легкого золотистого цвета. Остудить и по желанию посыпать сахарной пудрой.

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