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Главная Вкус Конвертики с яблочным вареньем: тот самый вкус детства

Конвертики с яблочным вареньем: тот самый вкус детства

Ua ru
19 октября 2026 03:04
Песочные конвертики с яблочным повидлом: нежное печенье к чаю
Конвертики с яблочным вареньем. Фото: smachnenke.com.ua

Такое печенье напоминает домашнюю выпечку из детства: нежное тесто, сладкое яблочное варенье и легкая золотистая корочка. Главный секрет — использовать густую начинку, чтобы она не вытекала во время выпекания.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • сливочное масло или маргарин — 90 г;
  • сахар — 150 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • мука — примерно 380 г;
  • соль — щепотка;
  • сода — ½ ч. л.;
  • уксус 9% — ½ ст. л.;
  • густое яблочное варенье — 300 г;
  • сахарная пудра — для посыпки, по желанию.
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Печенье с повидлом. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Разотрите мягкое масло с сахаром, добавьте яйцо, сметану и соль.
  2. Соду погасить уксусом и ввести в смесь. Постепенно добавить муку и замесить мягкое тесто.
  3. Завернуть его и поставить в холодильник на 10 минут.
  4. Разделить тесто пополам, раскатать пласты толщиной 3–5 мм и нарезать квадратами примерно 5 × 5 см.
  5. В центр каждого положить немного повидла, соединить противоположные углы и тщательно защепнуть.
  6. Выложить конвертики на противень с пергаментом и выпекать при температуре 180 °C в течение 15–20 минут до появления легкого золотистого цвета.
  7. Остудить и по желанию посыпать сахарной пудрой.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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