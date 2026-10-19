Песочные конвертики с яблочным повидлом: нежное печенье к чаю

Конвертики с яблочным вареньем: тот самый вкус детства
Ua ru
19 октября 2026 03:04
Конвертики с яблочным вареньем. Фото: smachnenke.com.ua
Такое печенье напоминает домашнюю выпечку из детства: нежное тесто, сладкое яблочное варенье и легкая золотистая корочка. Главный секрет — использовать густую начинку, чтобы она не вытекала во время выпекания.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- сливочное масло или маргарин — 90 г;
- сахар — 150 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сметана — 4 ст. л.;
- мука — примерно 380 г;
- соль — щепотка;
- сода — ½ ч. л.;
- уксус 9% — ½ ст. л.;
- густое яблочное варенье — 300 г;
- сахарная пудра — для посыпки, по желанию.
Способ приготовления
- Разотрите мягкое масло с сахаром, добавьте яйцо, сметану и соль.
- Соду погасить уксусом и ввести в смесь. Постепенно добавить муку и замесить мягкое тесто.
- Завернуть его и поставить в холодильник на 10 минут.
- Разделить тесто пополам, раскатать пласты толщиной 3–5 мм и нарезать квадратами примерно 5 × 5 см.
- В центр каждого положить немного повидла, соединить противоположные углы и тщательно защепнуть.
- Выложить конвертики на противень с пергаментом и выпекать при температуре 180 °C в течение 15–20 минут до появления легкого золотистого цвета.
- Остудить и по желанию посыпать сахарной пудрой.
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