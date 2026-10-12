Яблочный пирог со сметанной заливкой: нежная выпечка к чаю

Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Ароматные яблоки, воздушное тесто и нежная сметанная начинка делают этот пирог особенно аппетитным. Для его приготовления не требуется сложных кулинарных навыков, а результат радует домашним вкусом и приятной текстурой.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

сахар — 250 г;

соль — щепотка;

молоко — 250 мл;

растительное масло — 150 мл;

мука — 370 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

яблоки — 3–4 шт.

Для заливки:

сметана 20% — 180 г;

сахар — 1 ст. л.;

яйцо — 1 шт.

Тесто и яблоки. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром и солью, добавить молоко и растительное масло. Постепенно всыпать муку с разрыхлителем и перемешать до получения однородного жидкого теста. Вылить тесто в форму 24 × 24 см, застеленную пергаментом. Яблоки нарезать кусочками и выложить сверху. Для заливки смешать сметану, сахар и яйцо. Равномерно вылить смесь на яблоки. Выпекать в разогретой до 170 °C духовке примерно 40–45 минут, до появления румяной корочки и готовности. Перед подачей немного остудить.

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