Яблочный пирог со сметанной заливкой: нежная выпечка к чаю

Пирог "Оленка" за 40 минут: понадобится 4 яблока и 400 г муки
Ua ru
12 октября 2026 03:04
Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua
Ароматные яблоки, воздушное тесто и нежная сметанная начинка делают этот пирог особенно аппетитным. Для его приготовления не требуется сложных кулинарных навыков, а результат радует домашним вкусом и приятной текстурой.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Реклама
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 250 г;
- соль — щепотка;
- молоко — 250 мл;
- растительное масло — 150 мл;
- мука — 370 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- яблоки — 3–4 шт.
Для заливки:
- сметана 20% — 180 г;
- сахар — 1 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.
Способ приготовления
- Взбить яйца с сахаром и солью, добавить молоко и растительное масло.
- Постепенно всыпать муку с разрыхлителем и перемешать до получения однородного жидкого теста.
- Вылить тесто в форму 24 × 24 см, застеленную пергаментом.
- Яблоки нарезать кусочками и выложить сверху.
- Для заливки смешать сметану, сахар и яйцо. Равномерно вылить смесь на яблоки.
- Выпекать в разогретой до 170 °C духовке примерно 40–45 минут, до появления румяной корочки и готовности. Перед подачей немного остудить.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки
Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.
Читайте также:
Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.
Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.