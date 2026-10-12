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Главная Вкус Пирог "Оленка" за 40 минут: понадобится 4 яблока и 400 г муки

Пирог "Оленка" за 40 минут: понадобится 4 яблока и 400 г муки

Ua ru
12 октября 2026 03:04
Яблочный пирог со сметанной заливкой: нежная выпечка к чаю
Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Ароматные яблоки, воздушное тесто и нежная сметанная начинка делают этот пирог особенно аппетитным. Для его приготовления не требуется сложных кулинарных навыков, а результат радует домашним вкусом и приятной текстурой.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 250 г;
  • соль — щепотка;
  • молоко — 250 мл;
  • растительное масло — 150 мл;
  • мука — 370 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • яблоки — 3–4 шт.

Для заливки:

  • сметана 20% — 180 г;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.
рецепт пирога з яблуками
Тесто и яблоки. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Взбить яйца с сахаром и солью, добавить молоко и растительное масло.
  2. Постепенно всыпать муку с разрыхлителем и перемешать до получения однородного жидкого теста.
  3. Вылить тесто в форму 24 × 24 см, застеленную пергаментом.
  4. Яблоки нарезать кусочками и выложить сверху.
  5. Для заливки смешать сметану, сахар и яйцо. Равномерно вылить смесь на яблоки.
  6. Выпекать в разогретой до 170 °C духовке примерно 40–45 минут, до появления румяной корочки и готовности. Перед подачей немного остудить.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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