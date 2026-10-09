Сливовый пирог на кефире: нежная домашняя выпечка с сочными фруктами

Пирог со сливами. Фото: кадр из видео

Спелые сливы прекрасно дополняют легкое ванильное тесто, придавая ему сочность и яркий вкус. Такой пирог легко приготовить к домашнему чаепитию, особенно в сезон свежих фруктов.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Nekrasovakitchen, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

кефир — 250 мл;

яйца — 4 шт.;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 10 г;

соль — щепотка;

мука — 300 г;

разрыхлитель — 10 г;

сливы — 320 г.

Тесто и сливы. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Смешать кефир, яйца, сахар, ванильный сахар и соль, перемешать венчиком. Отдельно смешать муку с разрыхлителем, постепенно добавить к жидким ингредиентам и замесить однородное тесто без комочков. Сливы помыть, разрезать пополам и удалить косточки. Вылить тесто в смазанную форму диаметром около 23 см, разровнять и сверху выложить половинки слив срезом вниз. Выпекать при 180 °C примерно 40–50 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой. Немного остудить пирог, после чего вынуть из формы и подать к чаю.

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