Сливовый пирог на кефире: нежная домашняя выпечка с сочными фруктами

Пирог со сливами: понадобится 250 мл кефира и 4 яйца
Ua ru
9 октября 2026 03:04
Пирог со сливами. Фото: кадр из видео
Спелые сливы прекрасно дополняют легкое ванильное тесто, придавая ему сочность и яркий вкус. Такой пирог легко приготовить к домашнему чаепитию, особенно в сезон свежих фруктов.
Рецепт опубликован на YouTube-канале Nekrasovakitchen, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- кефир — 250 мл;
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 100 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- соль — щепотка;
- мука — 300 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- сливы — 320 г.
Способ приготовления
- Смешать кефир, яйца, сахар, ванильный сахар и соль, перемешать венчиком.
- Отдельно смешать муку с разрыхлителем, постепенно добавить к жидким ингредиентам и замесить однородное тесто без комочков.
- Сливы помыть, разрезать пополам и удалить косточки.
- Вылить тесто в смазанную форму диаметром около 23 см, разровнять и сверху выложить половинки слив срезом вниз.
- Выпекать при 180 °C примерно 40–50 минут.
- Готовность проверить деревянной шпажкой. Немного остудить пирог, после чего вынуть из формы и подать к чаю.
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