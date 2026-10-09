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Главная Вкус Пирог со сливами: понадобится 250 мл кефира и 4 яйца

Пирог со сливами: понадобится 250 мл кефира и 4 яйца

Ua ru
9 октября 2026 03:04
Сливовый пирог на кефире: нежная домашняя выпечка с сочными фруктами
Пирог со сливами. Фото: кадр из видео

Спелые сливы прекрасно дополняют легкое ванильное тесто, придавая ему сочность и яркий вкус. Такой пирог легко приготовить к домашнему чаепитию, особенно в сезон свежих фруктов.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Nekrasovakitchen, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • кефир — 250 мл;
  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • соль — щепотка;
  • мука — 300 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • сливы — 320 г.
рецепт пирога зі сливами
Тесто и сливы. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Смешать кефир, яйца, сахар, ванильный сахар и соль, перемешать венчиком.
  2. Отдельно смешать муку с разрыхлителем, постепенно добавить к жидким ингредиентам и замесить однородное тесто без комочков.
  3. Сливы помыть, разрезать пополам и удалить косточки.
  4. Вылить тесто в смазанную форму диаметром около 23 см, разровнять и сверху выложить половинки слив срезом вниз.
  5. Выпекать при 180 °C примерно 40–50 минут.
  6. Готовность проверить деревянной шпажкой. Немного остудить пирог, после чего вынуть из формы и подать к чаю.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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