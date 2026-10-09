Сливовий пиріг на кефірі: ніжна домашня випічка з соковитими фруктами

Пиріг зі сливами. Фото: кадр з відео

Стиглі сливи чудово доповнюють легке ванільне тісто, надаючи йому соковитості та яскравого смаку. Такий пиріг легко приготувати до домашнього чаювання, особливо в сезон свіжих фруктів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

кефір — 250 мл.;

яйця — 4 шт.;

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 10 г;

сіль — дрібка;

борошно — 300 г;

розпушувач — 10 г;

сливи — 320 г.

Тісто та сливи. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

З’єднати кефір, яйця, цукор, ванільний цукор і сіль, перемішати вінчиком. Окремо змішати борошно з розпушувачем, поступово додати до рідких інгредієнтів і замісити однорідне тісто без грудочок. Сливи помити, розрізати навпіл і видалити кісточки. Вилити тісто у змащену форму діаметром близько 23 см, розрівняти та зверху викласти половинки слив зрізом донизу. Випікати при 180 °C приблизно 40–50 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою. Трохи охолодити пиріг, після чого дістати з форми та подати до чаю.

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