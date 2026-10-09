Сливовий пиріг на кефірі: ніжна домашня випічка з соковитими фруктами

Пиріг зі сливами: знадобиться 250 мл кефіра та 4 яйця
Ua ru
9 жовтня 2026 03:04
Пиріг зі сливами. Фото: кадр з відео
Стиглі сливи чудово доповнюють легке ванільне тісто, надаючи йому соковитості та яскравого смаку. Такий пиріг легко приготувати до домашнього чаювання, особливо в сезон свіжих фруктів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- кефір — 250 мл.;
- яйця — 4 шт.;
- цукор — 100 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- сіль — дрібка;
- борошно — 300 г;
- розпушувач — 10 г;
- сливи — 320 г.
Спосіб приготування
- З’єднати кефір, яйця, цукор, ванільний цукор і сіль, перемішати вінчиком.
- Окремо змішати борошно з розпушувачем, поступово додати до рідких інгредієнтів і замісити однорідне тісто без грудочок.
- Сливи помити, розрізати навпіл і видалити кісточки.
- Вилити тісто у змащену форму діаметром близько 23 см, розрівняти та зверху викласти половинки слив зрізом донизу.
- Випікати при 180 °C приблизно 40–50 хвилин.
- Готовність перевірити дерев’яною шпажкою. Трохи охолодити пиріг, після чого дістати з форми та подати до чаю.
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