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Головна Смак Пиріг зі сливами: знадобиться 250 мл кефіра та 4 яйця

Пиріг зі сливами: знадобиться 250 мл кефіра та 4 яйця

Ua ru
9 жовтня 2026 03:04
Сливовий пиріг на кефірі: ніжна домашня випічка з соковитими фруктами
Пиріг зі сливами. Фото: кадр з відео

Стиглі сливи чудово доповнюють легке ванільне тісто, надаючи йому соковитості та яскравого смаку. Такий пиріг легко приготувати до домашнього чаювання, особливо в сезон свіжих фруктів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • кефір — 250 мл.;
  • яйця — 4 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • сіль — дрібка;
  • борошно — 300 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • сливи — 320 г.
рецепт пирога зі сливами
Тісто та сливи. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. З’єднати кефір, яйця, цукор, ванільний цукор і сіль, перемішати вінчиком.
  2. Окремо змішати борошно з розпушувачем, поступово додати до рідких інгредієнтів і замісити однорідне тісто без грудочок.
  3. Сливи помити, розрізати навпіл і видалити кісточки.
  4. Вилити тісто у змащену форму діаметром близько 23 см, розрівняти та зверху викласти половинки слив зрізом донизу.
  5. Випікати при 180 °C приблизно 40–50 хвилин.
  6. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою. Трохи охолодити пиріг, після чого дістати з форми та подати до чаю.

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пиріг рецепт випічка слива
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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