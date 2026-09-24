Сливовий пиріг із ніжним тістом: рецепт ароматної випічки на осінь

Пиріг зі сливами. Фото: gospodynka.com.ua

Стиглі сливи та ніжне тісто створюють особливо вдале поєднання для осінньої випічки. Фрукти викладаються зверху красивою спіраллю, щоб після випікання пиріг мав ефектний вигляд, а кориця додає йому пряного аромату.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сіль — 1 дрібка;

ванільний цукор — 8 г;

цукор — 120 г;

вершкове масло — 100 г;

молоко — 50 мл.;

борошно — 220 г;

розпушувач — 5 г;

лимонний сік — 1 ст. л.

Для начинки та прикрашання:

сливи — 700–750 г;

цукор із корицею — 1 ст. л.;

цукрова пудра — за бажанням.

Тісто та сливи. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Сливи розрізати, видалити кісточки та зробити зверху хрестоподібні надрізи. Форму діаметром 20 см застелити пергаментом, змастити маслом. Яйця збити з сіллю, ванільним і звичайним цукром. Додати розтоплене масло та молоко, потім всипати борошно з розпушувачем. Додати лимонний сік і перемішати. Вилити тісто у форму, розрівняти та викласти сливи по спіралі. Посипати цукром із корицею. Випікати при 170 °C близько 1 години, готовність перевірити шпажкою. Залишити пиріг у формі до повного охолодження та за бажанням присипати цукровою пудрою.

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