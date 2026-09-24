Сливовий пиріг із ніжним тістом: рецепт ароматної випічки на осінь

Пиріг зі сливами "Імператриця": хіт осені 2026
Ua ru
24 вересня 2026 03:04
Пиріг зі сливами. Фото: gospodynka.com.ua
Стиглі сливи та ніжне тісто створюють особливо вдале поєднання для осінньої випічки. Фрукти викладаються зверху красивою спіраллю, щоб після випікання пиріг мав ефектний вигляд, а кориця додає йому пряного аромату.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- сіль — 1 дрібка;
- ванільний цукор — 8 г;
- цукор — 120 г;
- вершкове масло — 100 г;
- молоко — 50 мл.;
- борошно — 220 г;
- розпушувач — 5 г;
- лимонний сік — 1 ст. л.
Для начинки та прикрашання:
- сливи — 700–750 г;
- цукор із корицею — 1 ст. л.;
- цукрова пудра — за бажанням.
Спосіб приготування
- Сливи розрізати, видалити кісточки та зробити зверху хрестоподібні надрізи.
- Форму діаметром 20 см застелити пергаментом, змастити маслом.
- Яйця збити з сіллю, ванільним і звичайним цукром.
- Додати розтоплене масло та молоко, потім всипати борошно з розпушувачем. Додати лимонний сік і перемішати.
- Вилити тісто у форму, розрівняти та викласти сливи по спіралі.
- Посипати цукром із корицею.
- Випікати при 170 °C близько 1 години, готовність перевірити шпажкою.
- Залишити пиріг у формі до повного охолодження та за бажанням присипати цукровою пудрою.
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