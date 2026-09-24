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Головна Смак Пиріг зі сливами "Імператриця": хіт осені 2026

Пиріг зі сливами "Імператриця": хіт осені 2026

Ua ru
24 вересня 2026 03:04
Сливовий пиріг із ніжним тістом: рецепт ароматної випічки на осінь
Пиріг зі сливами. Фото: gospodynka.com.ua

Стиглі сливи та ніжне тісто створюють особливо вдале поєднання для осінньої випічки. Фрукти викладаються зверху красивою спіраллю, щоб після випікання пиріг мав ефектний вигляд, а кориця додає йому пряного аромату.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — 1 дрібка;
  • ванільний цукор — 8 г;
  • цукор — 120 г;
  • вершкове масло — 100 г;
  • молоко — 50 мл.;
  • борошно — 220 г;
  • розпушувач — 5 г;
  • лимонний сік — 1 ст. л.

Для начинки та прикрашання:

  • сливи — 700–750 г;
  • цукор із корицею — 1 ст. л.;
  • цукрова пудра — за бажанням.
рецепт пирога зі сливами
Тісто та сливи. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Сливи розрізати, видалити кісточки та зробити зверху хрестоподібні надрізи.
  2. Форму діаметром 20 см застелити пергаментом, змастити маслом.
  3. Яйця збити з сіллю, ванільним і звичайним цукром.
  4. Додати розтоплене масло та молоко, потім всипати борошно з розпушувачем. Додати лимонний сік і перемішати.
  5. Вилити тісто у форму, розрівняти та викласти сливи по спіралі.
  6. Посипати цукром із корицею.
  7. Випікати при 170 °C близько 1 години, готовність перевірити шпажкою.
  8. Залишити пиріг у формі до повного охолодження та за бажанням присипати цукровою пудрою.

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десерт рецепт випічка пиріг зі сливами
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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