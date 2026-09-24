Сливовый пирог с нежным тестом: рецепт ароматной выпечки на осень

Пирог со сливами. Фото: gospodynka.com.ua

Спелые сливы и нежное тесто — особенно удачное сочетание для осенней выпечки. Фрукты выкладываются сверху красивой спиралью, чтобы после выпечки пирог выглядел эффектно, а корица придает ему пряный аромат.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

соль — 1 щепотка;

ванильный сахар — 8 г;

сахар — 120 г;

сливочное масло — 100 г;

молоко — 50 мл;

мука — 220 г;

разрыхлитель — 5 г;

лимонный сок — 1 ст. л.

Для начинки и украшения:

сливы — 700–750 г;

сахар с корицей — 1 ст. л.;

сахарная пудра — по желанию.

Тесто и сливы. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Сливы разрезать, удалить косточки и сделать сверху крестообразные надрезы. Форму диаметром 20 см застелить пергаментом, смазать маслом. Яйца взбить с солью, ванильным и обычным сахаром. Добавить растопленное масло и молоко, затем всыпать муку с разрыхлителем. Добавить лимонный сок и перемешать. Вылить тесто в форму, разровнять и выложить сливы по спирали. Посыпать сахаром с корицей. Выпекать при 170 °C около 1 часа, готовность проверить шпажкой. Оставить пирог в форме до полного остывания и по желанию посыпать сахарной пудрой.

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