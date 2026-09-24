Сливовый пирог с нежным тестом: рецепт ароматной выпечки на осень

Пирог со сливами "Императрица": хит осени 2026 года
Ua ru
24 сентября 2026 03:04
Пирог со сливами. Фото: gospodynka.com.ua
Спелые сливы и нежное тесто — особенно удачное сочетание для осенней выпечки. Фрукты выкладываются сверху красивой спиралью, чтобы после выпечки пирог выглядел эффектно, а корица придает ему пряный аромат.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- соль — 1 щепотка;
- ванильный сахар — 8 г;
- сахар — 120 г;
- сливочное масло — 100 г;
- молоко — 50 мл;
- мука — 220 г;
- разрыхлитель — 5 г;
- лимонный сок — 1 ст. л.
Для начинки и украшения:
- сливы — 700–750 г;
- сахар с корицей — 1 ст. л.;
- сахарная пудра — по желанию.
Способ приготовления
- Сливы разрезать, удалить косточки и сделать сверху крестообразные надрезы.
- Форму диаметром 20 см застелить пергаментом, смазать маслом.
- Яйца взбить с солью, ванильным и обычным сахаром.
- Добавить растопленное масло и молоко, затем всыпать муку с разрыхлителем. Добавить лимонный сок и перемешать.
- Вылить тесто в форму, разровнять и выложить сливы по спирали.
- Посыпать сахаром с корицей.
- Выпекать при 170 °C около 1 часа, готовность проверить шпажкой.
- Оставить пирог в форме до полного остывания и по желанию посыпать сахарной пудрой.
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