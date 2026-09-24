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Главная Вкус Пирог со сливами "Императрица": хит осени 2026 года

Пирог со сливами "Императрица": хит осени 2026 года

Ua ru
24 сентября 2026 03:04
Сливовый пирог с нежным тестом: рецепт ароматной выпечки на осень
Пирог со сливами. Фото: gospodynka.com.ua

Спелые сливы и нежное тесто — особенно удачное сочетание для осенней выпечки. Фрукты выкладываются сверху красивой спиралью, чтобы после выпечки пирог выглядел эффектно, а корица придает ему пряный аромат.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • соль — 1 щепотка;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • сахар — 120 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • молоко — 50 мл;
  • мука — 220 г;
  • разрыхлитель — 5 г;
  • лимонный сок — 1 ст. л.

Для начинки и украшения:

  • сливы — 700–750 г;
  • сахар с корицей — 1 ст. л.;
  • сахарная пудра — по желанию.
рецепт пирога зі сливами
Тесто и сливы. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Сливы разрезать, удалить косточки и сделать сверху крестообразные надрезы.
  2. Форму диаметром 20 см застелить пергаментом, смазать маслом.
  3. Яйца взбить с солью, ванильным и обычным сахаром.
  4. Добавить растопленное масло и молоко, затем всыпать муку с разрыхлителем. Добавить лимонный сок и перемешать.
  5. Вылить тесто в форму, разровнять и выложить сливы по спирали.
  6. Посыпать сахаром с корицей.
  7. Выпекать при 170 °C около 1 часа, готовность проверить шпажкой.
  8. Оставить пирог в форме до полного остывания и по желанию посыпать сахарной пудрой.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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