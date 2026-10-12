Яблучний пиріг зі сметанною заливкою: ніжна випічка до чаю

Пиріг "Оленка" за 40 хвилин: знадобиться 4 яблука та 400 г борошна
Ua ru
12 жовтня 2026 03:04
Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua
Ароматні яблука, пухке тісто й ніжна сметанна верхівка роблять цей пиріг особливо апетитним. Приготування не потребує складних кулінарних навичок, а результат тішить домашнім смаком і приємною текстурою.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 250 г;
- сіль — дрібка;
- молоко — 250 мл.;
- олія — 150 мл.;
- борошно — 370 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- яблука — 3–4 шт.
Для заливки:
- сметана 20% — 180 г;
- цукор — 1 ст. л.;
- яйце — 1 шт.
Спосіб приготування
- Збити яйця з цукром і сіллю, додати молоко та олію.
- Поступово всипати борошно з розпушувачем і перемішати до однорідного рідкого тіста.
- Вилити тісто у форму 24 × 24 см, застелену пергаментом.
- Яблука нарізати шматочками та розподілити зверху.
- Для заливки змішати сметану, цукор і яйце. Рівномірно вилити суміш на яблука.
- Випікати в розігрітій до 170 °C духовці приблизно 40–45 хвилин, до рум’яної скоринки та готовності. Перед подачею трохи охолодити.
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