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Головна Смак Пиріг "Оленка" за 40 хвилин: знадобиться 4 яблука та 400 г борошна

Пиріг "Оленка" за 40 хвилин: знадобиться 4 яблука та 400 г борошна

Ua ru
12 жовтня 2026 03:04
Яблучний пиріг зі сметанною заливкою: ніжна випічка до чаю
Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Ароматні яблука, пухке тісто й ніжна сметанна верхівка роблять цей пиріг особливо апетитним. Приготування не потребує складних кулінарних навичок, а результат тішить домашнім смаком і приємною текстурою.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 250 г;
  • сіль — дрібка;
  • молоко — 250 мл.;
  • олія — 150 мл.;
  • борошно — 370 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • яблука — 3–4 шт.

Для заливки:

  • сметана 20% — 180 г;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • яйце — 1 шт.
рецепт пирога з яблуками
Тісто та яблука. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Збити яйця з цукром і сіллю, додати молоко та олію.
  2. Поступово всипати борошно з розпушувачем і перемішати до однорідного рідкого тіста.
  3. Вилити тісто у форму 24 × 24 см, застелену пергаментом.
  4. Яблука нарізати шматочками та розподілити зверху.
  5. Для заливки змішати сметану, цукор і яйце. Рівномірно вилити суміш на яблука.
  6. Випікати в розігрітій до 170 °C духовці приблизно 40–45 хвилин, до рум’яної скоринки та готовності. Перед подачею трохи охолодити.

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рецепт випічка пирог з яблуками шарлотка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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