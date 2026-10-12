Яблучний пиріг зі сметанною заливкою: ніжна випічка до чаю

Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Ароматні яблука, пухке тісто й ніжна сметанна верхівка роблять цей пиріг особливо апетитним. Приготування не потребує складних кулінарних навичок, а результат тішить домашнім смаком і приємною текстурою.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

цукор — 250 г;

сіль — дрібка;

молоко — 250 мл.;

олія — 150 мл.;

борошно — 370 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

яблука — 3–4 шт.

Для заливки:

сметана 20% — 180 г;

цукор — 1 ст. л.;

яйце — 1 шт.

Тісто та яблука. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром і сіллю, додати молоко та олію. Поступово всипати борошно з розпушувачем і перемішати до однорідного рідкого тіста. Вилити тісто у форму 24 × 24 см, застелену пергаментом. Яблука нарізати шматочками та розподілити зверху. Для заливки змішати сметану, цукор і яйце. Рівномірно вилити суміш на яблука. Випікати в розігрітій до 170 °C духовці приблизно 40–45 хвилин, до рум’яної скоринки та готовності. Перед подачею трохи охолодити.

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