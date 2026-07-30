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Головна Смак Конвертики з сиром та абрикосами на сніданок за 15 хвилин: рецепт на літо

Конвертики з сиром та абрикосами на сніданок за 15 хвилин: рецепт на літо

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2026 05:04
Конвертики з лаваша з сиром та абрикосами: швидкий літній сніданок
Конвертики з сиром та абрикосами. Фото: gospodynka.com.ua

У сезон абрикосів хочеться готувати прості, але особливі страви з яскравим фруктовим смаком. Ці конвертики з лаваша виходять хрусткими зовні, а всередині мають ніжну сирну начинку з ароматними шматочками абрикосів. Такий швидкий сніданок сподобається всій родині та чудово підійде до чашки чаю або кави.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • лаваш — 200 г;
  • кисломолочний сир — 600 г;
  • цукрова пудра — 3 ст. л.;
  • ванільний цукор — 2 ч. л.;
  • сметана — 1 ст. л. (за потреби);
  • абрикоси — 200 г;
  • олія — для смаження.
рецепт конвертиків з лаваша та абрикосами
Лаваш та абрикоси. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Сир перетерти до однорідності або добре розім’яти виделкою.
  2. Додати цукрову пудру та ванільний цукор, перемішати. Якщо начинка виходить сухою, додати трохи сметани, щоб вона стала ніжнішою, але не рідкою.
  3. Абрикоси помити, видалити кісточки та нарізати невеликими шматочками.
  4. Лаваш розрізати на прямокутники, викласти сирну начинку та додати зверху абрикоси.
  5. Сформувати акуратні конвертики або рулетики, щільно загорнувши краї.
  6. За бажанням перед обсмажуванням їх можна занурити у збите яйце — так скоринка буде ще рум’янішою.
  7. Обсмажити конвертики на невеликій кількості олії з обох боків до золотистої скоринки. Готові вироби викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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