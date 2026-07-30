Лавашные конвертики с сыром и абрикосами: быстрый летний завтрак

Конвертики с творогом и абрикосами. Фото: gospodynka.com.ua

В сезон абрикосов хочется готовить простые, но необычные блюда с ярким фруктовым вкусом. Эти конвертики из лаваша получаются хрустящими снаружи, а внутри имеют нежную творожную начинку с ароматными кусочками абрикосов. Такой быстрый завтрак понравится всей семье и прекрасно подойдет к чашке чая или кофе.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

лаваш — 200 г;

творог — 600 г;

сахарная пудра — 3 ст. л.;

ванильный сахар — 2 ч. л.;

сметана — 1 ст. л. (по желанию);

абрикосы — 200 г;

растительное масло — для жарки.

Лаваш и абрикосы. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Творог перетереть до однородности или хорошо размять вилкой. Добавить сахарную пудру и ванильный сахар, перемешать. Если начинка получается сухой, добавить немного сметаны, чтобы она стала более нежной, но не жидкой. Абрикосы помыть, удалить косточки и нарезать небольшими кусочками. Лаваш разрезать на прямоугольники, выложить творожную начинку и добавить сверху абрикосы. Сформировать аккуратные конвертики или рулетики, плотно завернув края. По желанию перед обжариванием их можно обмакнуть в взбитое яйцо — так корочка получится ещё более румяной. Обжарить конвертики на небольшом количестве масла с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые изделия выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

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