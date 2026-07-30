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Главная Вкус Конвертики с творогом и абрикосами на завтрак за 15 минут: рецепт на лето

Конвертики с творогом и абрикосами на завтрак за 15 минут: рецепт на лето

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 05:04
Лавашные конвертики с сыром и абрикосами: быстрый летний завтрак
Конвертики с творогом и абрикосами. Фото: gospodynka.com.ua

В сезон абрикосов хочется готовить простые, но необычные блюда с ярким фруктовым вкусом. Эти конвертики из лаваша получаются хрустящими снаружи, а внутри имеют нежную творожную начинку с ароматными кусочками абрикосов. Такой быстрый завтрак понравится всей семье и прекрасно подойдет к чашке чая или кофе.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • лаваш — 200 г;
  • творог — 600 г;
  • сахарная пудра — 3 ст. л.;
  • ванильный сахар — 2 ч. л.;
  • сметана — 1 ст. л. (по желанию);
  • абрикосы — 200 г;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт конвертиків з лаваша та абрикосами
Лаваш и абрикосы. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Творог перетереть до однородности или хорошо размять вилкой.
  2. Добавить сахарную пудру и ванильный сахар, перемешать. Если начинка получается сухой, добавить немного сметаны, чтобы она стала более нежной, но не жидкой.
  3. Абрикосы помыть, удалить косточки и нарезать небольшими кусочками.
  4. Лаваш разрезать на прямоугольники, выложить творожную начинку и добавить сверху абрикосы.
  5. Сформировать аккуратные конвертики или рулетики, плотно завернув края.
  6. По желанию перед обжариванием их можно обмакнуть в взбитое яйцо — так корочка получится ещё более румяной.
  7. Обжарить конвертики на небольшом количестве масла с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые изделия выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

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абрикос рецепт идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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