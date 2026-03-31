Головна Смак "Королева" серед випічки на Великдень 2026: — вершкова паска "Ніжність"

"Королева" серед випічки на Великдень 2026: — вершкова паска "Ніжність"

Дата публікації: 31 березня 2026 03:13
Королева серед випічки на Великдень 2026: вершкова паска Ніжність
Вершкова паска "Ніжність". Фото: gospodynka.com.ua

Вершкова паска "Ніжність" — це справжня окраса святкового столу. Завдяки вершкам і правильному замішуванню тісто виходить м’яким, повітряним і дуже ароматним. Така паска має ніжну, пористу структуру і буквально тане в роті.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • борошно — 170 г;
  • вершки від 20% — 240 мл;
  • дріжджі — 30 г (або 11 г сухих);
  • цукор — 2 ч. ложки.

Для тіста:

  • опара — вся;
  • яйця — 4 шт.;
  • жовток — 1 шт.;
  • цукор — 220 г;
  • сіль — щіпка;
  • борошно — 550 г;
  • масло вершкове — 100 г;
  • цукати або сухофрукти — 150 г.

Для глазурі:

  • білок — 1 шт.;
  • цукрова пудра — 100 г;
  • лимонний сік — за смаком.
перевірений рецепт паски
Тісто у формі для випікання. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. У теплих вершках поєднати цукор і дріжджі, додати борошно та перемішати.
  2. Накрити й залишити у теплому місці на 20–30 хвилин, щоб опара збільшилася вдвічі.
  3. Яйця та жовток збити з цукром і сіллю, додати опару, поступово ввести борошно.
  4. Додати м’яке масло та вимісити тісто приблизно 30 хвилин до еластичності. Накрити й залишити у теплому місці на 1,5–2 години, щоб тісто збільшилося вдвічі.
  5. Додати сухофрукти, перемішати, сформувати заготовки та викласти у форми, заповнюючи на 1/3. Залишити підрости до 3/4 форми.
  6. Випікати при 180°C: маленькі паски 30–40 хвилин, великі — 50–60 хвилин.
  7. Для глазурі поєднати білок із цукровою пудрою та лимонним соком, збити до пишної маси та покрити охолоджені паски.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
