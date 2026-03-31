"Королева" серед випічки на Великдень 2026: — вершкова паска "Ніжність"
Дата публікації: 31 березня 2026 03:13
Вершкова паска "Ніжність" — це справжня окраса святкового столу. Завдяки вершкам і правильному замішуванню тісто виходить м’яким, повітряним і дуже ароматним. Така паска має ніжну, пористу структуру і буквально тане в роті.
Вам знадобиться:
- борошно — 170 г;
- вершки від 20% — 240 мл;
- дріжджі — 30 г (або 11 г сухих);
- цукор — 2 ч. ложки.
Для тіста:
- опара — вся;
- яйця — 4 шт.;
- жовток — 1 шт.;
- цукор — 220 г;
- сіль — щіпка;
- борошно — 550 г;
- масло вершкове — 100 г;
- цукати або сухофрукти — 150 г.
Для глазурі:
- білок — 1 шт.;
- цукрова пудра — 100 г;
- лимонний сік — за смаком.
Спосіб приготування
- У теплих вершках поєднати цукор і дріжджі, додати борошно та перемішати.
- Накрити й залишити у теплому місці на 20–30 хвилин, щоб опара збільшилася вдвічі.
- Яйця та жовток збити з цукром і сіллю, додати опару, поступово ввести борошно.
- Додати м’яке масло та вимісити тісто приблизно 30 хвилин до еластичності. Накрити й залишити у теплому місці на 1,5–2 години, щоб тісто збільшилося вдвічі.
- Додати сухофрукти, перемішати, сформувати заготовки та викласти у форми, заповнюючи на 1/3. Залишити підрости до 3/4 форми.
- Випікати при 180°C: маленькі паски 30–40 хвилин, великі — 50–60 хвилин.
- Для глазурі поєднати білок із цукровою пудрою та лимонним соком, збити до пишної маси та покрити охолоджені паски.
