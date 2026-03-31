Королева серед випічки на Великдень 2026: вершкова паска Ніжність

Вершкова паска "Ніжність". Фото: gospodynka.com.ua

Вершкова паска "Ніжність" — це справжня окраса святкового столу. Завдяки вершкам і правильному замішуванню тісто виходить м’яким, повітряним і дуже ароматним. Така паска має ніжну, пористу структуру і буквально тане в роті.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

борошно — 170 г;

вершки від 20% — 240 мл;

дріжджі — 30 г (або 11 г сухих);

цукор — 2 ч. ложки.

Для тіста:

опара — вся;

яйця — 4 шт.;

жовток — 1 шт.;

цукор — 220 г;

сіль — щіпка;

борошно — 550 г;

масло вершкове — 100 г;

цукати або сухофрукти — 150 г.

Для глазурі:

Читайте також:

білок — 1 шт.;

цукрова пудра — 100 г;

лимонний сік — за смаком.

Тісто у формі для випікання. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

У теплих вершках поєднати цукор і дріжджі, додати борошно та перемішати. Накрити й залишити у теплому місці на 20–30 хвилин, щоб опара збільшилася вдвічі. Яйця та жовток збити з цукром і сіллю, додати опару, поступово ввести борошно. Додати м’яке масло та вимісити тісто приблизно 30 хвилин до еластичності. Накрити й залишити у теплому місці на 1,5–2 години, щоб тісто збільшилося вдвічі. Додати сухофрукти, перемішати, сформувати заготовки та викласти у форми, заповнюючи на 1/3. Залишити підрости до 3/4 форми. Випікати при 180°C: маленькі паски 30–40 хвилин, великі — 50–60 хвилин. Для глазурі поєднати білок із цукровою пудрою та лимонним соком, збити до пишної маси та покрити охолоджені паски.

