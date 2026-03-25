Головна Смак "Пухова" паска на Великдень 2026: знадобиться 25 г свіжих дріжджів

"Пухова" паска на Великдень 2026: знадобиться 25 г свіжих дріжджів

Дата публікації: 25 березня 2026 03:04
Домашні паски. Фото: smakuiemo.com.ua

"Пухова" паска — це класичний варіант великодньої випічки з ніжною текстурою та насиченим ароматом. Завдяки правильному замішуванню і витримці тісто виходить м’яким, повітряним і добре піднімається. Додавання родзинок, цукатів і цитрусової цедри робить смак більш глибоким і святковим.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молоко — 250 мл.;
  • дріжджі свіжі — 25 г;
  • цукор — 180 г;
  • борошно — 900 г;
  • яйця — 5 шт.;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • масло вершкове — 180 г;
  • родзинки світлі — 100 г;
  • родзинки темні — 100 г;
  • цукати — 100 г;
  • цедра апельсина — 1 шт.;
  • коньяк — 50 мл.;
  • олія — для змащування.
рецепт паски на Великдень
Тісто для пасок. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. У теплому молоці поєднати дріжджі, трохи цукру та частину борошна, перемішати й залишити у теплому місці на 20 хвилин, щоб опара піднялася.
  2. Родзинки та цукати промити, обсушити, додати цедру апельсина і коньяк, залишити настоюватися на 20–30 хвилин.
  3. Яйця поєднати з цукром і ванільним цукром, додати розтоплене масло та перемішати.
  4. Додати опару, поступово ввести борошно та замісити м’яке еластичне тісто, яке не липне до рук.
  5. Накрити тісто та залишити у теплому місці на 1 годину для підйому. Після цього додати підготовлені сухофрукти, обережно вимісити.
  6. Тісто розкласти у змащені форми, заповнюючи приблизно на 1/3, залишити ще на 30–40 хвилин для підйому.
  7. Випікати при температурі 180 °C приблизно 50–60 хвилин до рум’яної скоринки.
  8. Готові паски охолодити та прикрасити за бажанням.

Великдень паска Великодній тиждень рецепт випічка великодній кошик
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
