"Пухова" паска на Великдень 2026: знадобиться 25 г свіжих дріжджів
Ua ru
Дата публікації: 25 березня 2026 03:04
Домашні паски. Фото: smakuiemo.com.ua
"Пухова" паска — це класичний варіант великодньої випічки з ніжною текстурою та насиченим ароматом. Завдяки правильному замішуванню і витримці тісто виходить м’яким, повітряним і добре піднімається. Додавання родзинок, цукатів і цитрусової цедри робить смак більш глибоким і святковим.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Читайте також:
Вам знадобиться:
- молоко — 250 мл.;
- дріжджі свіжі — 25 г;
- цукор — 180 г;
- борошно — 900 г;
- яйця — 5 шт.;
- ванільний цукор — 10 г;
- масло вершкове — 180 г;
- родзинки світлі — 100 г;
- родзинки темні — 100 г;
- цукати — 100 г;
- цедра апельсина — 1 шт.;
- коньяк — 50 мл.;
- олія — для змащування.
Спосіб приготування
- У теплому молоці поєднати дріжджі, трохи цукру та частину борошна, перемішати й залишити у теплому місці на 20 хвилин, щоб опара піднялася.
- Родзинки та цукати промити, обсушити, додати цедру апельсина і коньяк, залишити настоюватися на 20–30 хвилин.
- Яйця поєднати з цукром і ванільним цукром, додати розтоплене масло та перемішати.
- Додати опару, поступово ввести борошно та замісити м’яке еластичне тісто, яке не липне до рук.
- Накрити тісто та залишити у теплому місці на 1 годину для підйому. Після цього додати підготовлені сухофрукти, обережно вимісити.
- Тісто розкласти у змащені форми, заповнюючи приблизно на 1/3, залишити ще на 30–40 хвилин для підйому.
- Випікати при температурі 180 °C приблизно 50–60 хвилин до рум’яної скоринки.
- Готові паски охолодити та прикрасити за бажанням.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама