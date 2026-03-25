"Пухова" паска на Великдень 2026: знадобиться 25 г свіжих дріжджів

Домашні паски. Фото: smakuiemo.com.ua

"Пухова" паска — це класичний варіант великодньої випічки з ніжною текстурою та насиченим ароматом. Завдяки правильному замішуванню і витримці тісто виходить м’яким, повітряним і добре піднімається. Додавання родзинок, цукатів і цитрусової цедри робить смак більш глибоким і святковим.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоко — 250 мл.;

дріжджі свіжі — 25 г;

цукор — 180 г;

борошно — 900 г;

яйця — 5 шт.;

ванільний цукор — 10 г;

масло вершкове — 180 г;

родзинки світлі — 100 г;

родзинки темні — 100 г;

цукати — 100 г;

цедра апельсина — 1 шт.;

коньяк — 50 мл.;

олія — для змащування.

Тісто для пасок. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

У теплому молоці поєднати дріжджі, трохи цукру та частину борошна, перемішати й залишити у теплому місці на 20 хвилин, щоб опара піднялася. Родзинки та цукати промити, обсушити, додати цедру апельсина і коньяк, залишити настоюватися на 20–30 хвилин. Яйця поєднати з цукром і ванільним цукром, додати розтоплене масло та перемішати. Додати опару, поступово ввести борошно та замісити м’яке еластичне тісто, яке не липне до рук. Накрити тісто та залишити у теплому місці на 1 годину для підйому. Після цього додати підготовлені сухофрукти, обережно вимісити. Тісто розкласти у змащені форми, заповнюючи приблизно на 1/3, залишити ще на 30–40 хвилин для підйому. Випікати при температурі 180 °C приблизно 50–60 хвилин до рум’яної скоринки. Готові паски охолодити та прикрасити за бажанням.

