Найсмачніше Олександрійське тісто для паски: рецепт №1 на Великдень

Рецепт №1 на Великдень: найсмачніше "Олександрійське" тісто для паски
Дата публікації: 23 березня 2026 15:04
Це легендарне "Олександрійське" тісто вважається одним із найвдаліших для паски — воно виходить пухким, ароматним і дуже ніжним. Особливість рецепта у тривалому настоюванні, завдяки якому тісто набуває глибокого смаку і ідеальної структури. Паски з нього довго не черствіють і залишаються м’якими навіть через кілька днів.
Вам знадобиться:
- борошно — 2,5 кг;
- дріжджі свіжі — 150 г;
- молоко — 1 л;
- цукор — 1 кг;
- вершкове масло — 500 г;
- яйця — 10 шт.;
- жовтки — 3 шт.;
- родзинки — 200 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- ванільний цукор — 3 пакетики;
- коньяк — 2 ст. л.
Спосіб приготування
- З’єднати яйця, жовтки і цукор, додати м’яке вершкове масло.
- Окремо розчинити дріжджі в теплому молоці та додати до маси.
- Перемішати і залишити в теплому місці на 8–12 годин.
- Додати борошно, сіль, ванільний цукор і коньяк.
- Додати підготовлені родзинки та замісити м’яке тісто. Залишити підходити до збільшення вдвічі.
- Розкласти у форми до половини об’єму, дати підрости.
- Випікати при 180 °C 30–50 хвилин.
Реклама