Найсмачніше Олександрійське тісто для паски: рецепт №1 на Великдень

Домашні паски. Фото: smachnenke.com.ua

Це легендарне "Олександрійське" тісто вважається одним із найвдаліших для паски — воно виходить пухким, ароматним і дуже ніжним. Особливість рецепта у тривалому настоюванні, завдяки якому тісто набуває глибокого смаку і ідеальної структури. Паски з нього довго не черствіють і залишаються м’якими навіть через кілька днів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

борошно — 2,5 кг;

дріжджі свіжі — 150 г;

молоко — 1 л;

цукор — 1 кг;

вершкове масло — 500 г;

яйця — 10 шт.;

жовтки — 3 шт.;

родзинки — 200 г;

сіль — 1 ч. л.;

ванільний цукор — 3 пакетики;

коньяк — 2 ст. л.

Олександрійська паска. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

З’єднати яйця, жовтки і цукор, додати м’яке вершкове масло. Окремо розчинити дріжджі в теплому молоці та додати до маси. Перемішати і залишити в теплому місці на 8–12 годин. Додати борошно, сіль, ванільний цукор і коньяк. Додати підготовлені родзинки та замісити м’яке тісто. Залишити підходити до збільшення вдвічі. Розкласти у форми до половини об’єму, дати підрости. Випікати при 180 °C 30–50 хвилин.

