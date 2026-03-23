Головна Смак Рецепт №1 на Великдень: найсмачніше "Олександрійське" тісто для паски

Дата публікації: 23 березня 2026 15:04
Найсмачніше Олександрійське тісто для паски: рецепт №1 на Великдень
Домашні паски. Фото: smachnenke.com.ua

Це легендарне "Олександрійське" тісто вважається одним із найвдаліших для паски — воно виходить пухким, ароматним і дуже ніжним. Особливість рецепта у тривалому настоюванні, завдяки якому тісто набуває глибокого смаку і ідеальної структури. Паски з нього довго не черствіють і залишаються м’якими навіть через кілька днів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • борошно — 2,5 кг;
  • дріжджі свіжі — 150 г;
  • молоко — 1 л;
  • цукор — 1 кг;
  • вершкове масло — 500 г;
  • яйця — 10 шт.;
  • жовтки — 3 шт.;
  • родзинки — 200 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • ванільний цукор — 3 пакетики;
  • коньяк — 2 ст. л.
Олександрійська паска. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. З’єднати яйця, жовтки і цукор, додати м’яке вершкове масло.
  2. Окремо розчинити дріжджі в теплому молоці та додати до маси. 
  3. Перемішати і залишити в теплому місці на 8–12 годин.
  4. Додати борошно, сіль, ванільний цукор і коньяк.
  5. Додати підготовлені родзинки та замісити м’яке тісто. Залишити підходити до збільшення вдвічі.
  6. Розкласти у форми до половини об’єму, дати підрости.
  7. Випікати при 180 °C 30–50 хвилин.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
