Самое вкусное Александрийское тесто для пасхи: рецепт №1 на Пасху

Рецепт №1 на Пасху: самое вкусное "Александрийское" тесто для кулича
Дата публикации 23 марта 2026 15:04
Это легендарное "Александрийское" тесто считается одним из самых удачных для кулича — оно получается воздушным, ароматным и очень нежным. Особенность рецепта в длительном настаивании, благодаря которому тесто приобретает глубокий вкус и идеальную структуру. Паски из него долго не черствеют и остаются мягкими даже через несколько дней.
Вам понадобится:
- мука - 2,5 кг;
- дрожжи свежие - 150 г;
- молоко - 1 л;
- сахар - 1 кг;
- сливочное масло - 500 г;
- яйца - 10 шт;
- желтки - 3 шт;
- изюм - 200 г;
- соль - 1 ч. л;
- ванильный сахар - 3 пакетика;
- коньяк - 2 ст. л.
Способ приготовления
- Соединить яйца, желтки и сахар, добавить мягкое сливочное масло.
- Отдельно растворить дрожжи в теплом молоке и добавить к массе.
- Перемешать и оставить в теплом месте на 8-12 часов.
- Добавить муку, соль, ванильный сахар и коньяк.
- Добавить подготовленный изюм и замесить мягкое тесто. Оставить подходить до увеличения вдвое.
- Разложить в формы до половины объема, дать подрасти.
- Выпекать при 180 °C 30-50 минут.
