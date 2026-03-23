Самое вкусное Александрийское тесто для пасхи: рецепт №1 на Пасху

Домашние пасхальные куличи. Фото: smachnenke.com.ua

Это легендарное "Александрийское" тесто считается одним из самых удачных для кулича — оно получается воздушным, ароматным и очень нежным. Особенность рецепта в длительном настаивании, благодаря которому тесто приобретает глубокий вкус и идеальную структуру. Паски из него долго не черствеют и остаются мягкими даже через несколько дней.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука - 2,5 кг;

дрожжи свежие - 150 г;

молоко - 1 л;

сахар - 1 кг;

сливочное масло - 500 г;

яйца - 10 шт;

желтки - 3 шт;

изюм - 200 г;

соль - 1 ч. л;

ванильный сахар - 3 пакетика;

коньяк - 2 ст. л.

Александрийская пасха. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Соединить яйца, желтки и сахар, добавить мягкое сливочное масло. Отдельно растворить дрожжи в теплом молоке и добавить к массе. Перемешать и оставить в теплом месте на 8-12 часов. Добавить муку, соль, ванильный сахар и коньяк. Добавить подготовленный изюм и замесить мягкое тесто. Оставить подходить до увеличения вдвое. Разложить в формы до половины объема, дать подрасти. Выпекать при 180 °C 30-50 минут.

