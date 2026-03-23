Самое вкусное Александрийское тесто для пасхи: рецепт №1 на Пасху

Главная Вкус Рецепт №1 на Пасху: самое вкусное "Александрийское" тесто для кулича

Дата публикации 23 марта 2026 15:04
Домашние пасхальные куличи. Фото: smachnenke.com.ua

Это легендарное "Александрийское" тесто считается одним из самых удачных для кулича — оно получается воздушным, ароматным и очень нежным. Особенность рецепта в длительном настаивании, благодаря которому тесто приобретает глубокий вкус и идеальную структуру. Паски из него долго не черствеют и остаются мягкими даже через несколько дней.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мука - 2,5 кг;
  • дрожжи свежие - 150 г;
  • молоко - 1 л;
  • сахар - 1 кг;
  • сливочное масло - 500 г;
  • яйца - 10 шт;
  • желтки - 3 шт;
  • изюм - 200 г;
  • соль - 1 ч. л;
  • ванильный сахар - 3 пакетика;
  • коньяк - 2 ст. л.
рецепт тіста для паски
Александрийская пасха. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Соединить яйца, желтки и сахар, добавить мягкое сливочное масло.
  2. Отдельно растворить дрожжи в теплом молоке и добавить к массе.
  3. Перемешать и оставить в теплом месте на 8-12 часов.
  4. Добавить муку, соль, ванильный сахар и коньяк.
  5. Добавить подготовленный изюм и замесить мягкое тесто. Оставить подходить до увеличения вдвое.
  6. Разложить в формы до половины объема, дать подрасти.
  7. Выпекать при 180 °C 30-50 минут.

Юлия Щербак - Редактор
