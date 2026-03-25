Пуховая пасха на Пасху 2026: понадобится 25 г свежих дрожжей

"Пуховый" кулич на Пасху 2026: понадобится 25 г свежих дрожжей
Дата публикации 25 марта 2026 03:04
"Пуховая" пасха — это классический вариант пасхальной выпечки с нежной текстурой и насыщенным ароматом. Благодаря правильному замешиванию и выдержке тесто получается мягким, воздушным и хорошо поднимается. Добавление изюма, цукатов и цитрусовой цедры делает вкус более глубоким и праздничным.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молоко — 250 мл.;
- дрожжи свежие — 25 г;
- сахар — 180 г;
- мука — 900 г;
- яйца — 5 шт.;
- ванильный сахар — 10 г;
- масло сливочное — 180 г;
- изюм светлый — 100 г;
- изюм темный — 100 г;
- цукаты — 100 г;
- цедра апельсина — 1 шт.;
- коньяк — 50 мл.;
- масло — для смазывания.
Способ приготовления
- В теплом молоке соединить дрожжи, немного сахара и часть муки, перемешать и оставить в теплом месте на 20 минут, чтобы опара поднялась.
- Изюм и цукаты промыть, обсушить, добавить цедру апельсина и коньяк, оставить настаиваться на 20-30 минут.
- Яйца соединить с сахаром и ванильным сахаром, добавить растопленное масло и перемешать.
- Добавить опару, постепенно ввести муку и замесить мягкое эластичное тесто, которое не липнет к рукам.
- Накрыть тесто и оставить в теплом месте на 1 час для подъема. После этого добавить подготовленные сухофрукты, осторожно вымесить.
- Тесто разложить в смазанные формы, заполняя примерно на 1/3, оставить еще на 30-40 минут для подъема.
- Выпекать при температуре 180 °C примерно 50-60 минут до румяной корочки.
- Готовые куличи охладить и украсить по желанию.
