Пуховая пасха на Пасху 2026: понадобится 25 г свежих дрожжей

Домашние пасхальные куличи. Фото: smakuiemo.com.ua

"Пуховая" пасха — это классический вариант пасхальной выпечки с нежной текстурой и насыщенным ароматом. Благодаря правильному замешиванию и выдержке тесто получается мягким, воздушным и хорошо поднимается. Добавление изюма, цукатов и цитрусовой цедры делает вкус более глубоким и праздничным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молоко — 250 мл.;

дрожжи свежие — 25 г;

сахар — 180 г;

мука — 900 г;

яйца — 5 шт.;

ванильный сахар — 10 г;

масло сливочное — 180 г;

изюм светлый — 100 г;

изюм темный — 100 г;

цукаты — 100 г;

цедра апельсина — 1 шт.;

коньяк — 50 мл.;

масло — для смазывания.

Тесто для куличей. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

В теплом молоке соединить дрожжи, немного сахара и часть муки, перемешать и оставить в теплом месте на 20 минут, чтобы опара поднялась. Изюм и цукаты промыть, обсушить, добавить цедру апельсина и коньяк, оставить настаиваться на 20-30 минут. Яйца соединить с сахаром и ванильным сахаром, добавить растопленное масло и перемешать. Добавить опару, постепенно ввести муку и замесить мягкое эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Накрыть тесто и оставить в теплом месте на 1 час для подъема. После этого добавить подготовленные сухофрукты, осторожно вымесить. Тесто разложить в смазанные формы, заполняя примерно на 1/3, оставить еще на 30-40 минут для подъема. Выпекать при температуре 180 °C примерно 50-60 минут до румяной корочки. Готовые куличи охладить и украсить по желанию.

