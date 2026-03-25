Пуховая пасха на Пасху 2026: понадобится 25 г свежих дрожжей

Главная Вкус "Пуховый" кулич на Пасху 2026: понадобится 25 г свежих дрожжей

"Пуховый" кулич на Пасху 2026: понадобится 25 г свежих дрожжей

Дата публикации 25 марта 2026 03:04
Домашние пасхальные куличи. Фото: smakuiemo.com.ua

"Пуховая" пасха — это классический вариант пасхальной выпечки с нежной текстурой и насыщенным ароматом. Благодаря правильному замешиванию и выдержке тесто получается мягким, воздушным и хорошо поднимается. Добавление изюма, цукатов и цитрусовой цедры делает вкус более глубоким и праздничным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молоко — 250 мл.;
  • дрожжи свежие — 25 г;
  • сахар — 180 г;
  • мука — 900 г;
  • яйца — 5 шт.;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • масло сливочное — 180 г;
  • изюм светлый — 100 г;
  • изюм темный — 100 г;
  • цукаты — 100 г;
  • цедра апельсина — 1 шт.;
  • коньяк — 50 мл.;
  • масло — для смазывания.
рецепт паски на Великдень
Тесто для куличей. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. В теплом молоке соединить дрожжи, немного сахара и часть муки, перемешать и оставить в теплом месте на 20 минут, чтобы опара поднялась.
  2. Изюм и цукаты промыть, обсушить, добавить цедру апельсина и коньяк, оставить настаиваться на 20-30 минут.
  3. Яйца соединить с сахаром и ванильным сахаром, добавить растопленное масло и перемешать.
  4. Добавить опару, постепенно ввести муку и замесить мягкое эластичное тесто, которое не липнет к рукам.
  5. Накрыть тесто и оставить в теплом месте на 1 час для подъема. После этого добавить подготовленные сухофрукты, осторожно вымесить.
  6. Тесто разложить в смазанные формы, заполняя примерно на 1/3, оставить еще на 30-40 минут для подъема.
  7. Выпекать при температуре 180 °C примерно 50-60 минут до румяной корочки.
  8. Готовые куличи охладить и украсить по желанию.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
