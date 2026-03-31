Королева среди выпечки на Пасху 2026: сливочная пасха Нежность

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус "Королева" среди выпечки на Пасху 2026: — сливочный кулич "Нежность"

"Королева" среди выпечки на Пасху 2026: — сливочный кулич "Нежность"

Ua ru
Дата публикации 31 марта 2026 03:13
Сливочная пасха "Нежность". Фото: gospodynka.com.ua

Сливочный кулич "Нежность" — это настоящее украшение праздничного стола. Благодаря сливкам и правильному замешиванию тесто получается мягким, воздушным и очень ароматным. Такой кулич имеет нежную, пористую структуру и буквально тает во рту.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мука — 170 г;
  • сливки от 20% — 240 мл.;
  • дрожжи — 30 г (или 11 г сухих);
  • сахар — 2 ч. ложки.

Для теста:

  • опара — вся;
  • яйца — 4 шт.;
  • желток — 1 шт.;
  • сахар — 220 г;
  • соль — щепотка;
  • мука — 550 г;
  • масло сливочное — 100 г;
  • цукаты или сухофрукты — 150 г.

Для глазури:

Читайте также:
  • белок — 1 шт.;
  • сахарная пудра — 100 г;
  • лимонный сок — по вкусу.
Тесто в форме для выпекания. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. В теплых сливках соединить сахар и дрожжи, добавить муку и перемешать.
  2. Накрыть и оставить в теплом месте на 20-30 минут, чтобы опара увеличилась вдвое.
  3. Яйца и желток взбить с сахаром и солью, добавить опару, постепенно ввести муку.
  4. Добавить мягкое масло и вымесить тесто примерно 30 минут до эластичности. Накрыть и оставить в теплом месте на 1,5-2 часа, чтобы тесто увеличилось вдвое.
  5. Добавить сухофрукты, перемешать, сформировать заготовки и выложить в формы, заполняя на 1/3. Оставить подрасти до 3/4 формы.
  6. Выпекать при 180°C: маленькие куличи 30-40 минут, большие — 50-60 минут.
  7. Для глазури соединить белок с сахарной пудрой и лимонным соком, взбить до пышной массы и покрыть охлажденные куличи.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации