Королева среди выпечки на Пасху 2026: сливочная пасха Нежность

Сливочная пасха "Нежность". Фото: gospodynka.com.ua

Сливочный кулич "Нежность" — это настоящее украшение праздничного стола. Благодаря сливкам и правильному замешиванию тесто получается мягким, воздушным и очень ароматным. Такой кулич имеет нежную, пористую структуру и буквально тает во рту.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука — 170 г;

сливки от 20% — 240 мл.;

дрожжи — 30 г (или 11 г сухих);

сахар — 2 ч. ложки.

Для теста:

опара — вся;

яйца — 4 шт.;

желток — 1 шт.;

сахар — 220 г;

соль — щепотка;

мука — 550 г;

масло сливочное — 100 г;

цукаты или сухофрукты — 150 г.

Для глазури:

белок — 1 шт.;

сахарная пудра — 100 г;

лимонный сок — по вкусу.

Тесто в форме для выпекания. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

В теплых сливках соединить сахар и дрожжи, добавить муку и перемешать. Накрыть и оставить в теплом месте на 20-30 минут, чтобы опара увеличилась вдвое. Яйца и желток взбить с сахаром и солью, добавить опару, постепенно ввести муку. Добавить мягкое масло и вымесить тесто примерно 30 минут до эластичности. Накрыть и оставить в теплом месте на 1,5-2 часа, чтобы тесто увеличилось вдвое. Добавить сухофрукты, перемешать, сформировать заготовки и выложить в формы, заполняя на 1/3. Оставить подрасти до 3/4 формы. Выпекать при 180°C: маленькие куличи 30-40 минут, большие — 50-60 минут. Для глазури соединить белок с сахарной пудрой и лимонным соком, взбить до пышной массы и покрыть охлажденные куличи.

