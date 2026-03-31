Королева среди выпечки на Пасху 2026: сливочная пасха Нежность

"Королева" среди выпечки на Пасху 2026: — сливочный кулич "Нежность"
Дата публикации 31 марта 2026 03:13
Сливочная пасха "Нежность". Фото: gospodynka.com.ua
Сливочный кулич "Нежность" — это настоящее украшение праздничного стола. Благодаря сливкам и правильному замешиванию тесто получается мягким, воздушным и очень ароматным. Такой кулич имеет нежную, пористую структуру и буквально тает во рту.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мука — 170 г;
- сливки от 20% — 240 мл.;
- дрожжи — 30 г (или 11 г сухих);
- сахар — 2 ч. ложки.
Для теста:
- опара — вся;
- яйца — 4 шт.;
- желток — 1 шт.;
- сахар — 220 г;
- соль — щепотка;
- мука — 550 г;
- масло сливочное — 100 г;
- цукаты или сухофрукты — 150 г.
Для глазури:
- белок — 1 шт.;
- сахарная пудра — 100 г;
- лимонный сок — по вкусу.
Способ приготовления
- В теплых сливках соединить сахар и дрожжи, добавить муку и перемешать.
- Накрыть и оставить в теплом месте на 20-30 минут, чтобы опара увеличилась вдвое.
- Яйца и желток взбить с сахаром и солью, добавить опару, постепенно ввести муку.
- Добавить мягкое масло и вымесить тесто примерно 30 минут до эластичности. Накрыть и оставить в теплом месте на 1,5-2 часа, чтобы тесто увеличилось вдвое.
- Добавить сухофрукты, перемешать, сформировать заготовки и выложить в формы, заполняя на 1/3. Оставить подрасти до 3/4 формы.
- Выпекать при 180°C: маленькие куличи 30-40 минут, большие — 50-60 минут.
- Для глазури соединить белок с сахарной пудрой и лимонным соком, взбить до пышной массы и покрыть охлажденные куличи.
