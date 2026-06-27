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"Королівське" абрикосове варення з 1,5 кг: знадобиться 1 кг цукру та половина лимона

27 червня 2026 01:04
Абрикосове варення. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Це абрикосове варення недарма називають королівським. Завдяки короткому варінню та двоетапному приготуванню сироп виходить густим і прозорим, а половинки абрикосів залишаються цілими, соковитими та дуже ароматними. Таку заготівлю хочеться готувати щоліта.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • абрикоси — 1,5 кг;
  • цукор — 1 кг;
  • лимон — 1/2 шт.
Приготування варення з абрикосів. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Абрикоси помити, обсушити, розрізати навпіл і видалити кісточки. 
  2. Викласти плоди шарами в каструлю, пересипаючи кожен шар цукром.
  3. Залишити приблизно на 1 годину, щоб абрикоси пустили сік.
  4. Поставити каструлю на вогонь, довести до кипіння, обережно перемішати до повного розчинення цукру. 
  5. Додати сік половини лимона та варити 5 хвилин, періодично знімаючи піну.
  6. Повністю охолодити варення і залишити настоюватися на 8–12 годин. 
  7. Потім ще раз довести до кипіння, проварити 5 хвилин і відразу розлити в стерилізовані банки. 
  8. Герметично закрити кришками, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.

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