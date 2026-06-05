Коржики замість хліба: знадобиться борошно + вода + зелена цибуля

Коржики з цибулею. Фото: кадр з відео

Коли вдома немає хліба або хочеться чогось домашнього й ароматного, ці коржики стають справжнім порятунком. Мінімум інгредієнтів, проста техніка та результат, який чудово доповнює будь-яку страву. Вони виходять м’якими, ніжними та дуже смачними.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

вода — 180–190 мл.;

борошно — 300–350 г;

сіль — 1 ч. л.;

вершкове масло — 80–100 г;

зелена цибуля — за смаком.

Приготування коржиків. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

У мисці змішати воду, сіль і поступово додати борошно. Замісити м’яке еластичне тісто та залишити його відпочити кілька хвилин. Розтопити вершкове масло та змішати його з дрібно нарізаною зеленою цибулею. Тісто розділити на невеликі шматочки, розкачати коржики та змастити цибульною масляною сумішшю. За бажанням скласти або згорнути. Обсмажити на сухій сковороді або з мінімальною кількістю олії до золотистої скоринки з обох боків.

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