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Головна Смак Коржики замість хліба: знадобиться борошно + вода + зелена цибуля

Коржики замість хліба: знадобиться борошно + вода + зелена цибуля

Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 14:44
Коржики замість хліба: знадобиться борошно + вода + зелена цибуля
Коржики з цибулею. Фото: кадр з відео

Коли вдома немає хліба або хочеться чогось домашнього й ароматного, ці коржики стають справжнім порятунком. Мінімум інгредієнтів, проста техніка та результат, який чудово доповнює будь-яку страву. Вони виходять м’якими, ніжними та дуже смачними.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • вода — 180–190 мл.;
  • борошно — 300–350 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • вершкове масло — 80–100 г;
  • зелена цибуля — за смаком.
рецепт коржиків замість хліба
Приготування коржиків. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. У мисці змішати воду, сіль і поступово додати борошно.
  2. Замісити м’яке еластичне тісто та залишити його відпочити кілька хвилин.
  3. Розтопити вершкове масло та змішати його з дрібно нарізаною зеленою цибулею.
  4. Тісто розділити на невеликі шматочки, розкачати коржики та змастити цибульною масляною сумішшю. За бажанням скласти або згорнути.
  5. Обсмажити на сухій сковороді або з мінімальною кількістю олії до золотистої скоринки з обох боків.

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рецепт хліб зелена цибуля
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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