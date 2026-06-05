Коржики замість хліба: знадобиться борошно + вода + зелена цибуля
Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 14:44
Коржики з цибулею. Фото: кадр з відео
Коли вдома немає хліба або хочеться чогось домашнього й ароматного, ці коржики стають справжнім порятунком. Мінімум інгредієнтів, проста техніка та результат, який чудово доповнює будь-яку страву. Вони виходять м’якими, ніжними та дуже смачними.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- вода — 180–190 мл.;
- борошно — 300–350 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- вершкове масло — 80–100 г;
- зелена цибуля — за смаком.
Спосіб приготування
- У мисці змішати воду, сіль і поступово додати борошно.
- Замісити м’яке еластичне тісто та залишити його відпочити кілька хвилин.
- Розтопити вершкове масло та змішати його з дрібно нарізаною зеленою цибулею.
- Тісто розділити на невеликі шматочки, розкачати коржики та змастити цибульною масляною сумішшю. За бажанням скласти або згорнути.
- Обсмажити на сухій сковороді або з мінімальною кількістю олії до золотистої скоринки з обох боків.
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