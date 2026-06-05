Лепешки вместо хлеба: понадобится мука + вода + зеленый лук

Лепешки с луком. Фото: кадр из видео

Когда дома нет хлеба или хочется чего-то домашнего и ароматного, эти лепешки становятся настоящим спасением. Минимум ингредиентов, простая техника и результат, который прекрасно дополняет любое блюдо. Они получаются мягкими, нежными и очень вкусными.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

вода — 180-190 мл.;

мука — 300-350 г;

соль — 1 ч. л.;

сливочное масло — 80-100 г;

зеленый лук — по вкусу.

Приготовление лепешек. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

В миске смешать воду, соль и постепенно добавить муку. Замесить мягкое эластичное тесто и оставить его отдохнуть несколько минут. Растопить сливочное масло и смешать его с мелко нарезанным зеленым луком. Тесто разделить на небольшие кусочки, раскатать лепешки и смазать луковой масляной смесью. По желанию сложить или свернуть. Обжарить на сухой сковороде или с минимальным количеством масла до золотистой корочки с обеих сторон.

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