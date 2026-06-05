Лепешки вместо хлеба: понадобится мука + вода + зеленый лук
Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 14:44
Лепешки с луком. Фото: кадр из видео
Когда дома нет хлеба или хочется чего-то домашнего и ароматного, эти лепешки становятся настоящим спасением. Минимум ингредиентов, простая техника и результат, который прекрасно дополняет любое блюдо. Они получаются мягкими, нежными и очень вкусными.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- вода — 180-190 мл.;
- мука — 300-350 г;
- соль — 1 ч. л.;
- сливочное масло — 80-100 г;
- зеленый лук — по вкусу.
Способ приготовления
- В миске смешать воду, соль и постепенно добавить муку.
- Замесить мягкое эластичное тесто и оставить его отдохнуть несколько минут.
- Растопить сливочное масло и смешать его с мелко нарезанным зеленым луком.
- Тесто разделить на небольшие кусочки, раскатать лепешки и смазать луковой масляной смесью. По желанию сложить или свернуть.
- Обжарить на сухой сковороде или с минимальным количеством масла до золотистой корочки с обеих сторон.
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