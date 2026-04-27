Крабовий салат на кожен день: новий швидкий рецепт
Ua ru
Дата публікації: 27 квітня 2026 12:04
Крабовий салат. Фото: кадр з відео
Цей крабовий салат — ідеальний варіант на кожен день, коли хочеться чогось швидкого і смачного. Поєднання ніжних інгредієнтів із легкою солодкістю ананасів робить його особливо цікавим. Простий спосіб приготування дозволяє подати страву буквально за лічені хвилини.
Рецепт опублікували на каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- крабові палички — 250 г;
- яйця — 5–6 шт.;
- кукурудза консервована — 1 банка;
- ананаси консервовані — 150–200 г;
- майонез — за смаком;
- сіль, перець — за бажанням.
Спосіб приготування
- Яйця відварити, охолодити та нарізати кубиком.
- Крабові палички також нарізати невеликими шматочками.
- Кукурудзу відцідити від рідини, ананаси нарізати кубиками.
- З’єднати всі інгредієнти в мисці, додати майонез, за потреби приправити сіллю та перцем і добре перемішати.
Реклама