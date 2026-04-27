Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Крабовий салат на кожен день: новий швидкий рецепт

Ua ru
Дата публікації: 27 квітня 2026 12:04
Крабовий салат. Фото: кадр з відео

Цей крабовий салат — ідеальний варіант на кожен день, коли хочеться чогось швидкого і смачного. Поєднання ніжних інгредієнтів із легкою солодкістю ананасів робить його особливо цікавим. Простий спосіб приготування дозволяє подати страву буквально за лічені хвилини.

Рецепт опублікували на каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • крабові палички — 250 г;
  • яйця — 5–6 шт.;
  • кукурудза консервована — 1 банка;
  • ананаси консервовані — 150–200 г;
  • майонез — за смаком;
  • сіль, перець — за бажанням.
рецепт салату з крабовими паличками
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування 

  1. Яйця відварити, охолодити та нарізати кубиком.
  2. Крабові палички також нарізати невеликими шматочками.
  3. Кукурудзу відцідити від рідини, ананаси нарізати кубиками.
  4. З’єднати всі інгредієнти в мисці, додати майонез, за потреби приправити сіллю та перцем і добре перемішати.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

рецепт крабові палички крабовий салат
Юлія Щербак - Редактор
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації