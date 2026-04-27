Крабовий салат на кожен день: новий швидкий рецепт

Цей крабовий салат — ідеальний варіант на кожен день, коли хочеться чогось швидкого і смачного. Поєднання ніжних інгредієнтів із легкою солодкістю ананасів робить його особливо цікавим. Простий спосіб приготування дозволяє подати страву буквально за лічені хвилини.

Рецепт опублікували на каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

крабові палички — 250 г;

яйця — 5–6 шт.;

кукурудза консервована — 1 банка;

ананаси консервовані — 150–200 г;

майонез — за смаком;

сіль, перець — за бажанням.

Спосіб приготування

Яйця відварити, охолодити та нарізати кубиком. Крабові палички також нарізати невеликими шматочками. Кукурудзу відцідити від рідини, ананаси нарізати кубиками. З’єднати всі інгредієнти в мисці, додати майонез, за потреби приправити сіллю та перцем і добре перемішати.

