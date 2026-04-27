Україна
Крабовый салат на каждый день: новый быстрый рецепт

Крабовый салат на каждый день: новый быстрый рецепт

Дата публикации 27 апреля 2026 12:04
Крабовый салат на каждый день: новый быстрый рецепт: новый быстрый рецепт
Крабовый салат. Фото: кадр из видео

Этот крабовый салат — идеальный вариант на каждый день, когда хочется чего-то быстрого и вкусного. Сочетание нежных ингредиентов с легкой сладостью ананасов делает его особенно интересным. Простой способ приготовления позволяет подать блюдо буквально за считанные минуты.

Рецепт опубликовали на канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 250 г;
  • яйца — 5-6 шт.;
  • кукуруза консервированная — 1 банка;
  • ананасы консервированные — 150-200 г;
  • майонез — по вкусу;
  • соль, перец — по желанию.
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Яйца отварить, охладить и нарезать кубиком.
  2. Крабовые палочки также нарезать небольшими кусочками.
  3. Кукурузу отцедить от жидкости, ананасы нарезать кубиками.
  4. Соединить все ингредиенты в миске, добавить майонез, при необходимости приправить солью и перцем и хорошо перемешать.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Читайте также:

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
