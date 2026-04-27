Крабовый салат на каждый день: новый быстрый рецепт: новый быстрый рецепт

Крабовый салат. Фото: кадр из видео

Этот крабовый салат — идеальный вариант на каждый день, когда хочется чего-то быстрого и вкусного. Сочетание нежных ингредиентов с легкой сладостью ананасов делает его особенно интересным. Простой способ приготовления позволяет подать блюдо буквально за считанные минуты.

Рецепт опубликовали на канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

крабовые палочки — 250 г;

яйца — 5-6 шт.;

кукуруза консервированная — 1 банка;

ананасы консервированные — 150-200 г;

майонез — по вкусу;

соль, перец — по желанию.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Яйца отварить, охладить и нарезать кубиком. Крабовые палочки также нарезать небольшими кусочками. Кукурузу отцедить от жидкости, ананасы нарезать кубиками. Соединить все ингредиенты в миске, добавить майонез, при необходимости приправить солью и перцем и хорошо перемешать.

Ваша пробная версия Premium закончилась