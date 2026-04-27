Крабовый салат на каждый день: новый быстрый рецепт: новый быстрый рецепт

Крабовый салат на каждый день: новый быстрый рецепт
Дата публикации 27 апреля 2026 12:04
Крабовый салат. Фото: кадр из видео
Этот крабовый салат — идеальный вариант на каждый день, когда хочется чего-то быстрого и вкусного. Сочетание нежных ингредиентов с легкой сладостью ананасов делает его особенно интересным. Простой способ приготовления позволяет подать блюдо буквально за считанные минуты.
Рецепт опубликовали на канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- крабовые палочки — 250 г;
- яйца — 5-6 шт.;
- кукуруза консервированная — 1 банка;
- ананасы консервированные — 150-200 г;
- майонез — по вкусу;
- соль, перец — по желанию.
Способ приготовления
- Яйца отварить, охладить и нарезать кубиком.
- Крабовые палочки также нарезать небольшими кусочками.
- Кукурузу отцедить от жидкости, ананасы нарезать кубиками.
- Соединить все ингредиенты в миске, добавить майонез, при необходимости приправить солью и перцем и хорошо перемешать.
