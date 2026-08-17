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Крабовий салат "Тетяна": на літо замість "Олівʼє" та "Шуби"

17 серпня 2026 13:44
Салат "Тетяна". Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат стане чудовою альтернативою звичним важким святковим стравам у теплу пору року. Він готується буквально за кілька хвилин, виходить яскравим, соковитим і достатньо ситним. Поєднання солодкуватої кукурудзи та пікантної моркви по-корейськи робить смак особливо цікавим.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • крабові палички — 100 г;
  • варені яйця — 2 шт.;
  • морква по-корейськи — 100 г;
  • консервована кукурудза — 140 г;
  • майонез або сметана — до смаку.
Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Крабові палички та варені яйця нарізати невеликими кубиками.
  2. Додати моркву по-корейськи та консервовану кукурудзу.
  3. Заправити салат майонезом або сметаною та добре перемішати.
  4. Перед подачею за бажанням можна трохи охолодити салат у холодильнику.
  5. Салат виходить ніжним, соковитим і яскравим. Він чудово підходить для літнього обіду, легкої вечері або швидкого частування для гостей.

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