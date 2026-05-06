Кріп буде свіжим тижнями: спосіб зберігання, про який мало хто знає

Свіжий кріп. Фото: Freepik

Звичайний кріп може залишатися свіжим не кілька днів, а тижнями — якщо знати один простий прийом. Більшість зберігає зелень неправильно, через що вона швидко в’яне і втрачає аромат. Але є спосіб, який дозволяє зберегти соковитість, колір і насичений запах без заморожування. Після цього лайфхаку кріп завжди буде під рукою — як щойно з грядки.

Пише видання Dobrzemieszkaj.pl, передає Новини.LIVE.

Свіжий кріп часто швидко втрачає вигляд уже через кілька днів, але є прості способи, які допомагають зберегти його ароматним значно довше. Головний принцип — правильно підготувати зелень одразу після покупки і створити умови, в яких вона не буде втрачати вологу, але й не почне псуватися.

Кріп та часник. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

кріп — 1 пучок;

паперовий рушник — 1–2 шт.;

харчова плівка — за потреби;

сіль — дрібка (за бажанням);

скляна банка або контейнер — за потреби.

Спосіб приготування

Кріп одразу після покупки промити у прохолодній воді, щоб прибрати пил і можливі залишки бруду. Важливо використовувати саме холодну воду, адже тепла пришвидшує в’янення зелені. Далі обережно обсушити кріп і розділити його на невеликі пучки. Це дозволяє уникнути скупчення вологи всередині і запобігає появі гнилі. Підготувати паперовий рушник, злегка змочити його водою, щоб він був вологим, але не мокрим. Викласти на нього кріп рівномірним шаром. Акуратно загорнути зелень у рушник, після чого обгорнути все харчовою плівкою.

Такий спосіб допомагає зберегти природну вологість і не дає кропу пересихати в холодильнику.

Перекласти загорнутий кріп у холодильник. У такому вигляді він може залишатися свіжим значно довше, зберігаючи аромат і яскравий колір.

Як альтернативу можна використати чисту суху банку або контейнер. Для цього кріп потрібно скласти всередину і щільно закрити кришкою. Обмежений доступ повітря уповільнює псування і допомагає довше зберегти свіжість зелені.

За бажанням можна додати дрібку солі — вона допоможе прибрати зайву вологу і ще більше продовжить термін зберігання.

Такий підхід дозволяє не лише продовжити свіжість кропу, а й завжди мати під рукою ароматну зелень для щоденних страв — супів, салатів чи гарячих страв.

