Кріп буде свіжим тижнями: спосіб зберігання, про який мало хто знає
Звичайний кріп може залишатися свіжим не кілька днів, а тижнями — якщо знати один простий прийом. Більшість зберігає зелень неправильно, через що вона швидко в’яне і втрачає аромат. Але є спосіб, який дозволяє зберегти соковитість, колір і насичений запах без заморожування. Після цього лайфхаку кріп завжди буде під рукою — як щойно з грядки.
Пише видання Dobrzemieszkaj.pl, передає Новини.LIVE.
Свіжий кріп часто швидко втрачає вигляд уже через кілька днів, але є прості способи, які допомагають зберегти його ароматним значно довше. Головний принцип — правильно підготувати зелень одразу після покупки і створити умови, в яких вона не буде втрачати вологу, але й не почне псуватися.
Вам знадобиться:
- кріп — 1 пучок;
- паперовий рушник — 1–2 шт.;
- харчова плівка — за потреби;
- сіль — дрібка (за бажанням);
- скляна банка або контейнер — за потреби.
Спосіб приготування
- Кріп одразу після покупки промити у прохолодній воді, щоб прибрати пил і можливі залишки бруду. Важливо використовувати саме холодну воду, адже тепла пришвидшує в’янення зелені.
- Далі обережно обсушити кріп і розділити його на невеликі пучки. Це дозволяє уникнути скупчення вологи всередині і запобігає появі гнилі.
- Підготувати паперовий рушник, злегка змочити його водою, щоб він був вологим, але не мокрим. Викласти на нього кріп рівномірним шаром.
- Акуратно загорнути зелень у рушник, після чого обгорнути все харчовою плівкою.
Такий спосіб допомагає зберегти природну вологість і не дає кропу пересихати в холодильнику.
Перекласти загорнутий кріп у холодильник. У такому вигляді він може залишатися свіжим значно довше, зберігаючи аромат і яскравий колір.
Як альтернативу можна використати чисту суху банку або контейнер. Для цього кріп потрібно скласти всередину і щільно закрити кришкою. Обмежений доступ повітря уповільнює псування і допомагає довше зберегти свіжість зелені.
За бажанням можна додати дрібку солі — вона допоможе прибрати зайву вологу і ще більше продовжить термін зберігання.
Такий підхід дозволяє не лише продовжити свіжість кропу, а й завжди мати під рукою ароматну зелень для щоденних страв — супів, салатів чи гарячих страв.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".