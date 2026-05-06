Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Кріп буде свіжим тижнями: спосіб зберігання, про який мало хто знає

Кріп буде свіжим тижнями: спосіб зберігання, про який мало хто знає

Ua ru
Дата публікації: 6 травня 2026 01:04
Кріп буде свіжим тижнями: спосіб зберігання, про який мало хто знає
Свіжий кріп. Фото: Freepik

Звичайний кріп може залишатися свіжим не кілька днів, а тижнями — якщо знати один простий прийом. Більшість зберігає зелень неправильно, через що вона швидко в’яне і втрачає аромат. Але є спосіб, який дозволяє зберегти соковитість, колір і насичений запах без заморожування. Після цього лайфхаку кріп завжди буде під рукою — як щойно з грядки.

Пише видання Dobrzemieszkaj.pl, передає Новини.LIVE.

Свіжий кріп часто швидко втрачає вигляд уже через кілька днів, але є прості способи, які допомагають зберегти його ароматним значно довше. Головний принцип — правильно підготувати зелень одразу після покупки і створити умови, в яких вона не буде втрачати вологу, але й не почне псуватися.

як зберігати кріп
Кріп та часник. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

  • кріп — 1 пучок;
  • паперовий рушник — 1–2 шт.;
  • харчова плівка — за потреби;
  • сіль — дрібка (за бажанням);
  • скляна банка або контейнер — за потреби.

Спосіб приготування

  1. Кріп одразу після покупки промити у прохолодній воді, щоб прибрати пил і можливі залишки бруду. Важливо використовувати саме холодну воду, адже тепла пришвидшує в’янення зелені.
  2. Далі обережно обсушити кріп і розділити його на невеликі пучки. Це дозволяє уникнути скупчення вологи всередині і запобігає появі гнилі.
  3. Підготувати паперовий рушник, злегка змочити його водою, щоб він був вологим, але не мокрим. Викласти на нього кріп рівномірним шаром.
  4. Акуратно загорнути зелень у рушник, після чого обгорнути все харчовою плівкою.

Такий спосіб допомагає зберегти природну вологість і не дає кропу пересихати в холодильнику.

Читайте також:

Перекласти загорнутий кріп у холодильник. У такому вигляді він може залишатися свіжим значно довше, зберігаючи аромат і яскравий колір.

Як альтернативу можна використати чисту суху банку або контейнер. Для цього кріп потрібно скласти всередину і щільно закрити кришкою. Обмежений доступ повітря уповільнює псування і допомагає довше зберегти свіжість зелені.

За бажанням можна додати дрібку солі — вона допоможе прибрати зайву вологу і ще більше продовжить термін зберігання.

Такий підхід дозволяє не лише продовжити свіжість кропу, а й завжди мати під рукою ароматну зелень для щоденних страв — супів, салатів чи гарячих страв.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

кріп рецепт зберігання продуктів
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації