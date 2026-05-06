Укроп будет свежим неделями: способ хранения, о котором мало кто знает

Свежий укроп. Фото: Freepik

Обычный укроп может оставаться свежим не несколько дней, а неделями — если знать один простой прием. Большинство хранит зелень неправильно, из-за чего она быстро увядает и теряет аромат. Но есть способ, который позволяет сохранить сочность, цвет и насыщенный запах без замораживания. После этого лайфхака укроп всегда будет под рукой — как только что с грядки.

Пишет издание Dobrzemieszkaj.pl, передает Новини.LIVE.

Свежий укроп часто быстро теряет вид уже через несколько дней, но есть простые способы, которые помогают сохранить его ароматным значительно дольше. Главный принцип — правильно подготовить зелень сразу после покупки и создать условия, в которых она не будет терять влагу, но и не начнет портиться.

Укроп и чеснок. Фото: Freepik

Вам понадобится:

укроп — 1 пучок;

бумажное полотенце — 1-2 шт.;

пищевая пленка - при необходимости;

соль — щепотка (по желанию);

стеклянная банка или контейнер — по необходимости.

Способ приготовления

Укроп сразу после покупки промыть в прохладной воде, чтобы убрать пыль и возможные остатки грязи. Важно использовать именно холодную воду, ведь теплая ускоряет увядание зелени. Далее осторожно обсушить укроп и разделить его на небольшие пучки. Это позволяет избежать скопления влаги внутри и предотвращает появление гнили. Подготовить бумажное полотенце, слегка смочить его водой, чтобы оно было влажным, но не мокрым. Выложить на него укроп равномерным слоем. Аккуратно завернуть зелень в полотенце, после чего обернуть все пищевой пленкой.

Такой способ помогает сохранить естественную влажность и не дает укропу пересыхать в холодильнике.

Читайте также:

Переложить завернутый укроп в холодильник. В таком виде он может оставаться свежим значительно дольше, сохраняя аромат и яркий цвет.

В качестве альтернативы можно использовать чистую сухую банку или контейнер. Для этого укроп нужно сложить внутрь и плотно закрыть крышкой. Ограниченный доступ воздуха замедляет порчу и помогает дольше сохранить свежесть зелени.

По желанию можно добавить щепотку соли — она поможет убрать лишнюю влагу и еще больше продлит срок хранения.

Такой подход позволяет не только продлить свежесть укропа, но и всегда иметь под рукой ароматную зелень для ежедневных блюд — супов, салатов или горячих блюд.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".