Квашена капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт квашеної капусти перевірений роками: вона виходять щільною, хрусткою та в міру солоною. Секрет полягає в тому, щоб не перетирати нашатковану капусту, а дати їй настоятися в розсолі, після чого залишити для природного бродіння.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

капуста — необхідна кількість;

морква — за смаком.

Для маринаду:

вода — 1 л;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.

Капуста та морква. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Тонко нашаткувати капусту, не перетираючи й не розминаючи її. Для розсолу розчинити сіль і цукор у холодній воді. Залити капусту так, щоб рідина повністю її покрила, та залишити на 2 години. Моркву натерти, додати до капусти й перемішати. Розкласти овочі в банки, злегка притискаючи. Залишити за кімнатної температури на 4–7 днів для бродіння. Поставити банки на піднос, періодично випускати гази та стежити, щоб капуста залишалася покритою розсолом. Готову квашену капусту перенести в льох або інше прохолодне місце для зберігання. Кількість моркви регулювати за смаком: що більше її додати, то яскравішим буде колір капусти.

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