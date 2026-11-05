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Головна Смак Квашена капуста "5 зірок": рецепт з ідеальними пропорціями на 1 л води

Квашена капуста "5 зірок": рецепт з ідеальними пропорціями на 1 л води

Ua ru
5 листопада 2026 01:04
Квашена капуста в розсолі: перевірений рецепт Фото: gospodynka.com.ua
Квашена капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт квашеної капусти перевірений роками: вона виходять щільною, хрусткою та в міру солоною. Секрет полягає в тому, щоб не перетирати нашатковану капусту, а дати їй настоятися в розсолі, після чого залишити для природного бродіння.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • капуста — необхідна кількість;
  • морква — за смаком.

Для маринаду:

  • вода — 1 л;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.
рецепт квашеної капусти
Капуста та морква. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Тонко нашаткувати капусту, не перетираючи й не розминаючи її.
  2. Для розсолу розчинити сіль і цукор у холодній воді.
  3. Залити капусту так, щоб рідина повністю її покрила, та залишити на 2 години.
  4. Моркву натерти, додати до капусти й перемішати.
  5. Розкласти овочі в банки, злегка притискаючи.
  6. Залишити за кімнатної температури на 4–7 днів для бродіння.
  7. Поставити банки на піднос, періодично випускати гази та стежити, щоб капуста залишалася покритою розсолом.
  8. Готову квашену капусту перенести в льох або інше прохолодне місце для зберігання.
  9. Кількість моркви регулювати за смаком: що більше її додати, то яскравішим буде колір капусти.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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