Квашена капуста "5 зірок": рецепт з ідеальними пропорціями на 1 л води
Ua ru
5 листопада 2026 01:04
Фото: gospodynka.com.ua
Квашена капуста. Фото: gospodynka.com.ua
Цей рецепт квашеної капусти перевірений роками: вона виходять щільною, хрусткою та в міру солоною. Секрет полягає в тому, щоб не перетирати нашатковану капусту, а дати їй настоятися в розсолі, після чого залишити для природного бродіння.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- капуста — необхідна кількість;
- морква — за смаком.
Для маринаду:
- вода — 1 л;
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Тонко нашаткувати капусту, не перетираючи й не розминаючи її.
- Для розсолу розчинити сіль і цукор у холодній воді.
- Залити капусту так, щоб рідина повністю її покрила, та залишити на 2 години.
- Моркву натерти, додати до капусти й перемішати.
- Розкласти овочі в банки, злегка притискаючи.
- Залишити за кімнатної температури на 4–7 днів для бродіння.
- Поставити банки на піднос, періодично випускати гази та стежити, щоб капуста залишалася покритою розсолом.
- Готову квашену капусту перенести в льох або інше прохолодне місце для зберігання.
- Кількість моркви регулювати за смаком: що більше її додати, то яскравішим буде колір капусти.
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