Квашеная капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт квашеной капусты проверен годами: она получается плотной, хрустящей и в меру соленой. Секрет заключается в том, чтобы не перетирать нашинкованную капусту, а дать ей настояться в рассоле, после чего оставить для естественного брожения.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

капуста — необходимое количество;

морковь — по вкусу.

Для маринада:

вода — 1 л;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.

Капуста и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Тонко нашинковать капусту, не перетирая и не разминая её. Для рассола растворить соль и сахар в холодной воде. Залить капусту так, чтобы жидкость полностью её покрыла, и оставить на 2 часа. Морковь натереть, добавить к капусте и перемешать. Разложить овощи по банкам, слегка прижимая. Оставить при комнатной температуре на 4–7 дней для брожения. Поставить банки на поднос, периодически выпускать газы и следить, чтобы капуста оставалась покрытой рассолом. Готовую квашеную капусту перенести в погреб или другое прохладное место для хранения. Количество моркови регулировать по вкусу: чем больше ее добавить, тем ярче будет цвет капусты.

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