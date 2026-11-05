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Главная Вкус Квашеная капуста "5 звезд": рецепт с идеальными пропорциями на 1 л воды

Квашеная капуста "5 звезд": рецепт с идеальными пропорциями на 1 л воды

Ua ru
5 ноября 2026 01:04
Квашеная капуста в рассоле: проверенный рецепт Фото: gospodynka.com.ua
Квашеная капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт квашеной капусты проверен годами: она получается плотной, хрустящей и в меру соленой. Секрет заключается в том, чтобы не перетирать нашинкованную капусту, а дать ей настояться в рассоле, после чего оставить для естественного брожения.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • капуста — необходимое количество;
  • морковь — по вкусу.

Для маринада:

  • вода — 1 л;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.
рецепт квашеної капусти
Капуста и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Тонко нашинковать капусту, не перетирая и не разминая её.
  2. Для рассола растворить соль и сахар в холодной воде.
  3. Залить капусту так, чтобы жидкость полностью её покрыла, и оставить на 2 часа.
  4. Морковь натереть, добавить к капусте и перемешать.
  5. Разложить овощи по банкам, слегка прижимая.
  6. Оставить при комнатной температуре на 4–7 дней для брожения.
  7. Поставить банки на поднос, периодически выпускать газы и следить, чтобы капуста оставалась покрытой рассолом.
  8. Готовую квашеную капусту перенести в погреб или другое прохладное место для хранения.
  9. Количество моркови регулировать по вкусу: чем больше ее добавить, тем ярче будет цвет капусты.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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