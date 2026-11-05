Квашеная капуста "5 звезд": рецепт с идеальными пропорциями на 1 л воды
Ua ru
5 ноября 2026 01:04
Фото: gospodynka.com.ua
Квашеная капуста. Фото: gospodynka.com.ua
Этот рецепт квашеной капусты проверен годами: она получается плотной, хрустящей и в меру соленой. Секрет заключается в том, чтобы не перетирать нашинкованную капусту, а дать ей настояться в рассоле, после чего оставить для естественного брожения.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- капуста — необходимое количество;
- морковь — по вкусу.
Для маринада:
- вода — 1 л;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Тонко нашинковать капусту, не перетирая и не разминая её.
- Для рассола растворить соль и сахар в холодной воде.
- Залить капусту так, чтобы жидкость полностью её покрыла, и оставить на 2 часа.
- Морковь натереть, добавить к капусте и перемешать.
- Разложить овощи по банкам, слегка прижимая.
- Оставить при комнатной температуре на 4–7 дней для брожения.
- Поставить банки на поднос, периодически выпускать газы и следить, чтобы капуста оставалась покрытой рассолом.
- Готовую квашеную капусту перенести в погреб или другое прохладное место для хранения.
- Количество моркови регулировать по вкусу: чем больше ее добавить, тем ярче будет цвет капусты.
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