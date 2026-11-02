Квашеная капуста: рецепт с точным соотношением соли на 1 кг
Ua ru
2 ноября 2026 12:04
Фото: smachnenke.com.ua
Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Чтобы капуста получилась сочной и хрустящей, важно правильно рассчитать количество соли и хорошо утрамбовать овощи. Главное условие успешного квашения — капуста на протяжении всего процесса должна оставаться покрытой рассолом.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- капуста — 30 кг;
- морковь — 2,5 кг;
- соль — 600 г;
- сахар — 300 г;
- лавровый лист — по вкусу;
- чёрный перец горошком — по вкусу.
Способ приготовления
- Капусту очистить от поврежденных листьев, удалить кочаны и тонко нашинковать. Морковь натереть на крупной терке.
- Смешивать овощи порциями: на каждые 5 кг капусты добавлять часть моркови, 100 г соли и 50 г сахара.
- Перемешать, слегка помять руками и плотно утрамбовать в чистой большой кастрюле. Добавить лавровый лист и перец.
- Накрыть тарелкой, установить гнет и оставить для квашения.
- Периодически прокалывать капусту до дна чистой шпажкой, чтобы выходили газы.
- Следить, чтобы овощи всегда были покрыты соком.
- Когда активное брожение завершится, а капуста приобретёт приятный кислый вкус, разложить её вместе с рассолом в чистые банки.
- Закрыть и перенести в прохладное место для хранения.
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