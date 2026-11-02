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Главная Вкус Квашеная капуста: рецепт с точным соотношением соли на 1 кг

Квашеная капуста: рецепт с точным соотношением соли на 1 кг

Ua ru
2 ноября 2026 12:04
Квашеная капуста на зиму: правильное количество соли и сахара Фото: smachnenke.com.ua
Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Чтобы капуста получилась сочной и хрустящей, важно правильно рассчитать количество соли и хорошо утрамбовать овощи. Главное условие успешного квашения — капуста на протяжении всего процесса должна оставаться покрытой рассолом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • капуста — 30 кг;
  • морковь — 2,5 кг;
  • соль — 600 г;
  • сахар — 300 г;
  • лавровый лист — по вкусу;
  • чёрный перец горошком — по вкусу.
рецепт квашеної капусти
Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Капусту очистить от поврежденных листьев, удалить кочаны и тонко нашинковать. Морковь натереть на крупной терке.
  2. Смешивать овощи порциями: на каждые 5 кг капусты добавлять часть моркови, 100 г соли и 50 г сахара.
  3. Перемешать, слегка помять руками и плотно утрамбовать в чистой большой кастрюле. Добавить лавровый лист и перец.
  4. Накрыть тарелкой, установить гнет и оставить для квашения.
  5. Периодически прокалывать капусту до дна чистой шпажкой, чтобы выходили газы.
  6. Следить, чтобы овощи всегда были покрыты соком.
  7. Когда активное брожение завершится, а капуста приобретёт приятный кислый вкус, разложить её вместе с рассолом в чистые банки.
  8. Закрыть и перенести в прохладное место для хранения.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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