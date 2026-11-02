Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Чтобы капуста получилась сочной и хрустящей, важно правильно рассчитать количество соли и хорошо утрамбовать овощи. Главное условие успешного квашения — капуста на протяжении всего процесса должна оставаться покрытой рассолом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

капуста — 30 кг;

морковь — 2,5 кг;

соль — 600 г;

сахар — 300 г;

лавровый лист — по вкусу;

чёрный перец горошком — по вкусу.

Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Капусту очистить от поврежденных листьев, удалить кочаны и тонко нашинковать. Морковь натереть на крупной терке. Смешивать овощи порциями: на каждые 5 кг капусты добавлять часть моркови, 100 г соли и 50 г сахара. Перемешать, слегка помять руками и плотно утрамбовать в чистой большой кастрюле. Добавить лавровый лист и перец. Накрыть тарелкой, установить гнет и оставить для квашения. Периодически прокалывать капусту до дна чистой шпажкой, чтобы выходили газы. Следить, чтобы овощи всегда были покрыты соком. Когда активное брожение завершится, а капуста приобретёт приятный кислый вкус, разложить её вместе с рассолом в чистые банки. Закрыть и перенести в прохладное место для хранения.

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