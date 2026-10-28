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Главная Вкус Квашеная капуста в банке: простой домашний рецепт

Квашеная капуста в банке: простой домашний рецепт

Ua ru
28 октября 2026 01:04
Квашеная капуста в банке без лишних хлопот: простой рецепт с морковью
Квашеная капуста. Фото: кадр из видео

Домашняя квашеная капуста прекрасно сочетается с картофелем, мясом или просто с маслом и зеленым луком. Приготовить ее несложно: нужно нашинковать овощи, хорошо перемешать с солью и дождаться окончания ферментации.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • белокочанная капуста — 950 г;
  • морковь — 50 г;
  • соль — 20 г;
  • чёрный перец горошком — 7–8 шт.;
  • лавровый лист — 1 шт.
рецепт квашеної капусти в банці
Капуста и морковь. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Капусту тонко нашинковать, морковь натереть на крупной терке.
  2. Добавить соль, перец и лавровый лист. Перемешать, слегка перетирая руками, чтобы овощи пустили сок.
  3. Плотно утрамбовать капусту в чистой банке, чтобы она была покрыта собственным соком.
  4. Поставить банку в ёмкость для сбора жидкости и оставить примерно на 36 часов при комнатной температуре, не закрывая герметично.
  5. Во время брожения следить, чтобы капуста оставалась под рассолом, и при необходимости выпускать скопившийся газ чистой шпажкой.
  6. После первоначального брожения закрыть банку и поставить в холодильник ещё на три суток.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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