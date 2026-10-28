Квашеная капуста в банке без лишних хлопот: простой рецепт с морковью

Квашеная капуста. Фото: кадр из видео

Домашняя квашеная капуста прекрасно сочетается с картофелем, мясом или просто с маслом и зеленым луком. Приготовить ее несложно: нужно нашинковать овощи, хорошо перемешать с солью и дождаться окончания ферментации.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

белокочанная капуста — 950 г;

морковь — 50 г;

соль — 20 г;

чёрный перец горошком — 7–8 шт.;

лавровый лист — 1 шт.

Капуста и морковь. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, морковь натереть на крупной терке. Добавить соль, перец и лавровый лист. Перемешать, слегка перетирая руками, чтобы овощи пустили сок. Плотно утрамбовать капусту в чистой банке, чтобы она была покрыта собственным соком. Поставить банку в ёмкость для сбора жидкости и оставить примерно на 36 часов при комнатной температуре, не закрывая герметично. Во время брожения следить, чтобы капуста оставалась под рассолом, и при необходимости выпускать скопившийся газ чистой шпажкой. После первоначального брожения закрыть банку и поставить в холодильник ещё на три суток.

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