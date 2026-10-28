Квашена капуста в банці без зайвих клопотів: простий рецепт із морквою

Квашена капуста. Фото: кадр з відео

Домашня квашена капуста чудово смакує з картоплею, м’ясом або просто з олією та зеленою цибулею. Приготувати її нескладно: потрібно нашаткувати овочі, добре перемішати із сіллю та дочекатися завершення ферментації.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

капуста білокачанна — 950 г;

морква — 50 г;

сіль — 20 г;

чорний перець горошком — 7–8 шт.;

лавровий лист — 1 шт.

Капуста та морква. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти на великій тертці. Додати сіль, перець і лавровий лист. Перемішати, злегка перетираючи руками, щоб овочі пустили сік. Щільно утрамбувати капусту в чистій банці, щоб вона була покрита власним соком. Поставити банку в посудину для збору рідини й залишити приблизно на 36 годин за кімнатної температури, не закриваючи герметично. Під час бродіння стежити, щоб капуста залишалася під розсолом, і за потреби випускати накопичений газ чистою шпажкою. Після початкового бродіння закрити банку та поставити в холодильник ще на три доби.

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