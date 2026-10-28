Квашена капуста в банці без зайвих клопотів: простий рецепт із морквою

Квашена капуста в банці: простий домашній рецепт
Ua ru
28 жовтня 2026 01:04
Квашена капуста. Фото: кадр з відео
Домашня квашена капуста чудово смакує з картоплею, м’ясом або просто з олією та зеленою цибулею. Приготувати її нескладно: потрібно нашаткувати овочі, добре перемішати із сіллю та дочекатися завершення ферментації.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- капуста білокачанна — 950 г;
- морква — 50 г;
- сіль — 20 г;
- чорний перець горошком — 7–8 шт.;
- лавровий лист — 1 шт.
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти на великій тертці.
- Додати сіль, перець і лавровий лист. Перемішати, злегка перетираючи руками, щоб овочі пустили сік.
- Щільно утрамбувати капусту в чистій банці, щоб вона була покрита власним соком.
- Поставити банку в посудину для збору рідини й залишити приблизно на 36 годин за кімнатної температури, не закриваючи герметично.
- Під час бродіння стежити, щоб капуста залишалася під розсолом, і за потреби випускати накопичений газ чистою шпажкою.
- Після початкового бродіння закрити банку та поставити в холодильник ще на три доби.
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