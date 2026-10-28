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Головна Смак Квашена капуста в банці: простий домашній рецепт

Квашена капуста в банці: простий домашній рецепт

Ua ru
28 жовтня 2026 01:04
Квашена капуста в банці без зайвих клопотів: простий рецепт із морквою
Квашена капуста. Фото: кадр з відео

Домашня квашена капуста чудово смакує з картоплею, м’ясом або просто з олією та зеленою цибулею. Приготувати її нескладно: потрібно нашаткувати овочі, добре перемішати із сіллю та дочекатися завершення ферментації.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • капуста білокачанна — 950 г;
  • морква — 50 г;
  • сіль — 20 г;
  • чорний перець горошком — 7–8 шт.;
  • лавровий лист — 1 шт.
рецепт квашеної капусти в банці
Капуста та морква. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти на великій тертці.
  2. Додати сіль, перець і лавровий лист. Перемішати, злегка перетираючи руками, щоб овочі пустили сік.
  3. Щільно утрамбувати капусту в чистій банці, щоб вона була покрита власним соком.
  4. Поставити банку в посудину для збору рідини й залишити приблизно на 36 годин за кімнатної температури, не закриваючи герметично.
  5. Під час бродіння стежити, щоб капуста залишалася під розсолом, і за потреби випускати накопичений газ чистою шпажкою.
  6. Після початкового бродіння закрити банку та поставити в холодильник ще на три доби.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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