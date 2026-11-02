Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Щоб капуста вийшла соковитою та хрусткою, важливо правильно розрахувати кількість солі й добре утрамбувати овочі. Головна умова вдалого квашення — капуста протягом усього процесу має залишатися покритою розсолом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

капуста — 30 кг;

морква — 2,5 кг;

сіль — 600 г;

цукор — 300 г;

лаврове листя — за смаком;

чорний перець горошком — за смаком.

Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Капусту очистити від пошкодженого листя, видалити качани та тонко нашаткувати. Моркву натерти на великій тертці. Змішувати овочі порціями: на кожні 5 кг капусти додавати частину моркви, 100 г солі та 50 г цукру. Перемішати, злегка пом’яти руками й щільно утрамбувати в чистій великій каструлі. Додати лаврове листя та перець. Накрити тарілкою, встановити гніт і залишити для квашення. Періодично проколювати капусту до дна чистою шпажкою, щоб виходили гази. Стежити, щоб овочі завжди були покриті соком. Коли активне бродіння завершиться, а капуста набуде приємного кислого смаку, розкласти її разом із розсолом у чисті банки. Закрити та перенести в холодне місце для зберігання.

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