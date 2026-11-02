Квашена капуста: рецепт з точною пропорцією солі на 1 кг
Ua ru
2 листопада 2026 12:04
Фото: smachnenke.com.ua
Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Щоб капуста вийшла соковитою та хрусткою, важливо правильно розрахувати кількість солі й добре утрамбувати овочі. Головна умова вдалого квашення — капуста протягом усього процесу має залишатися покритою розсолом.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- капуста — 30 кг;
- морква — 2,5 кг;
- сіль — 600 г;
- цукор — 300 г;
- лаврове листя — за смаком;
- чорний перець горошком — за смаком.
Спосіб приготування
- Капусту очистити від пошкодженого листя, видалити качани та тонко нашаткувати. Моркву натерти на великій тертці.
- Змішувати овочі порціями: на кожні 5 кг капусти додавати частину моркви, 100 г солі та 50 г цукру.
- Перемішати, злегка пом’яти руками й щільно утрамбувати в чистій великій каструлі. Додати лаврове листя та перець.
- Накрити тарілкою, встановити гніт і залишити для квашення.
- Періодично проколювати капусту до дна чистою шпажкою, щоб виходили гази.
- Стежити, щоб овочі завжди були покриті соком.
- Коли активне бродіння завершиться, а капуста набуде приємного кислого смаку, розкласти її разом із розсолом у чисті банки.
- Закрити та перенести в холодне місце для зберігання.
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