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Головна Смак Квашена капуста: рецепт з точною пропорцією солі на 1 кг

Квашена капуста: рецепт з точною пропорцією солі на 1 кг

Ua ru
2 листопада 2026 12:04
Квашена капуста на зиму: правильна кількість солі та цукру Фото: smachnenke.com.ua
Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Щоб капуста вийшла соковитою та хрусткою, важливо правильно розрахувати кількість солі й добре утрамбувати овочі. Головна умова вдалого квашення — капуста протягом усього процесу має залишатися покритою розсолом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • капуста — 30 кг;
  • морква — 2,5 кг;
  • сіль — 600 г;
  • цукор — 300 г;
  • лаврове листя — за смаком;
  • чорний перець горошком — за смаком.
рецепт квашеної капусти
Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Капусту очистити від пошкодженого листя, видалити качани та тонко нашаткувати. Моркву натерти на великій тертці.
  2. Змішувати овочі порціями: на кожні 5 кг капусти додавати частину моркви, 100 г солі та 50 г цукру.
  3. Перемішати, злегка пом’яти руками й щільно утрамбувати в чистій великій каструлі. Додати лаврове листя та перець.
  4. Накрити тарілкою, встановити гніт і залишити для квашення.
  5. Періодично проколювати капусту до дна чистою шпажкою, щоб виходили гази.
  6. Стежити, щоб овочі завжди були покриті соком.
  7. Коли активне бродіння завершиться, а капуста набуде приємного кислого смаку, розкласти її разом із розсолом у чисті банки.
  8. Закрити та перенести в холодне місце для зберігання.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

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салат рецепт квашена капуста ферментовані овочі
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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