Капуста з морквою. Фото: smakuiemo.com.ua

Квашена капуста — одна з найулюбленіших домашніх заготовок на зиму. Щоб вона вийшла соковитою, ароматною та хрусткою, важливо правильно підготувати овочі й дотримуватися умов ферментації. У цьому рецепті не використовується цукор, а необхідний розсіл готуюється із води та солі.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

капуста — 1 велика головка;

морква — 1 велика;

лавровий лист — 2–3 шт.;

чорний перець горошком — 5–7 шт.;

сіль — 1 ст. л. на 1 л води;

кип’ячена холодна вода — за потреби.

Ферментація капусти. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти на великій тертці. Змішати овочі з лавровим листом і перцем, злегка прим’яти руками. Щільно наповнити чисту банку капустою з морквою. Якщо власного соку недостатньо, розчинити сіль у холодній кип’яченій воді з розрахунку 1 ст. л. на 1 л і залити овочі так, щоб вони були повністю покриті. Накрити банку марлею або кришкою та залишити за кімнатної температури. Протягом перших двох днів кілька разів на добу проколювати капусту дерев’яною паличкою до дна, випускаючи гази. Через 3–4 дні перевірити смак і хрусткість. Коли капуста закваситься, перенести її в холодильник або погріб для зберігання.

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