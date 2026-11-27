Квашена капуста без цукру: правильний рецепт ферментації
Ua ru
27 листопада 2026 01:04
Фото: smakuiemo.com.ua
Капуста з морквою. Фото: smakuiemo.com.ua
Квашена капуста — одна з найулюбленіших домашніх заготовок на зиму. Щоб вона вийшла соковитою, ароматною та хрусткою, важливо правильно підготувати овочі й дотримуватися умов ферментації. У цьому рецепті не використовується цукор, а необхідний розсіл готуюється із води та солі.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- капуста — 1 велика головка;
- морква — 1 велика;
- лавровий лист — 2–3 шт.;
- чорний перець горошком — 5–7 шт.;
- сіль — 1 ст. л. на 1 л води;
- кип’ячена холодна вода — за потреби.
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти на великій тертці.
- Змішати овочі з лавровим листом і перцем, злегка прим’яти руками.
- Щільно наповнити чисту банку капустою з морквою.
- Якщо власного соку недостатньо, розчинити сіль у холодній кип’яченій воді з розрахунку 1 ст. л. на 1 л і залити овочі так, щоб вони були повністю покриті.
- Накрити банку марлею або кришкою та залишити за кімнатної температури.
- Протягом перших двох днів кілька разів на добу проколювати капусту дерев’яною паличкою до дна, випускаючи гази.
- Через 3–4 дні перевірити смак і хрусткість. Коли капуста закваситься, перенести її в холодильник або погріб для зберігання.
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