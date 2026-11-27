Квашеная капуста без сахара: правильный рецепт ферментации
Ua ru
27 ноября 2026 01:04
Фото: smakuiemo.com.ua
Капуста с морковью. Фото: smakuiemo.com.ua
Квашеная капуста — одна из самых любимых домашних заготовок на зиму. Чтобы она получилась сочной, ароматной и хрустящей, важно правильно подготовить овощи и соблюдать условия ферментации. В этом рецепте не используется сахар, а необходимый рассол готовится из воды и соли.
Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- капуста — 1 большой кочан;
- морковь — 1 крупная;
- лавровый лист — 2–3 шт.;
- черный перец горошком — 5–7 шт.;
- соль — 1 ст. л. на 1 л воды;
- кипячённая холодная вода — по мере необходимости.
Способ приготовления
- Капусту тонко нашинковать, морковь натереть на крупной терке.
- Смешать овощи с лавровым листом и перцем, слегка размять руками.
- Плотно наполнить чистую банку капустой с морковью.
- Если собственного сока недостаточно, растворить соль в холодной кипяченой воде из расчета 1 ст. л. на 1 л и залить овощи так, чтобы они были полностью покрыты.
- Накрыть банку марлей или крышкой и оставить при комнатной температуре.
- В течение первых двух дней несколько раз в сутки прокалывать капусту деревянной палочкой до дна, выпуская газы.
- Через 3–4 дня проверить вкус и хрусткость. Когда капуста заквасится, перенести её в холодильник или погреб для хранения.
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