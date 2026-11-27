Капуста с морковью. Фото: smakuiemo.com.ua

Квашеная капуста — одна из самых любимых домашних заготовок на зиму. Чтобы она получилась сочной, ароматной и хрустящей, важно правильно подготовить овощи и соблюдать условия ферментации. В этом рецепте не используется сахар, а необходимый рассол готовится из воды и соли.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

капуста — 1 большой кочан;

морковь — 1 крупная;

лавровый лист — 2–3 шт.;

черный перец горошком — 5–7 шт.;

соль — 1 ст. л. на 1 л воды;

кипячённая холодная вода — по мере необходимости.

Ферментация капусты. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, морковь натереть на крупной терке. Смешать овощи с лавровым листом и перцем, слегка размять руками. Плотно наполнить чистую банку капустой с морковью. Если собственного сока недостаточно, растворить соль в холодной кипяченой воде из расчета 1 ст. л. на 1 л и залить овощи так, чтобы они были полностью покрыты. Накрыть банку марлей или крышкой и оставить при комнатной температуре. В течение первых двух дней несколько раз в сутки прокалывать капусту деревянной палочкой до дна, выпуская газы. Через 3–4 дня проверить вкус и хрусткость. Когда капуста заквасится, перенести её в холодильник или погреб для хранения.

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Неожиданная добавка при квашении капусты — получается в 10 раз вкуснее.

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

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