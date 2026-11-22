Квашеная капуста "по-новому": рецепт на 3 л банку
Ua ru
22 ноября 2026 01:04
Фото: gospodynka.com.ua
Квашеная капуста. Фото: gospodynka.com.ua
Чтобы капуста получилась хрустящей и сочной, важно хорошо ее утрамбовать и следить, чтобы она оставалась полностью покрытой собственным соком. А яблоки в этом рецепте придают заготовке легкую фруктовую нотку, подавать такую квашеную капусту особенно вкусно с маслом и луком.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- капуста — 3 кг (на 3-литровую банку, если добавлять яблоки — чуть меньше);
- яблоки — 2 шт. на банку (по желанию);
- морковь — 2 шт. (150 г);
- соль — 1 ст. л. на 1 кг капусты;
- лавровый лист — по вкусу;
- чёрный перец горошком — по вкусу.
Способ приготовления
- Капусту нашинковать, морковь натереть. Добавить соль, лавровый лист и перец, хорошо размять руками до появления сока.
- Плотно утрамбовать овощи в трехлитровую банку, чтобы капуста была полностью покрыта жидкостью.
- По желанию между слоями положить половинки яблок.
- Поставить банки на тарелки, прикрыть крышками и оставить при комнатной температуре на 3 дня.
- Ежедневно прокалывать капусту деревянной шпажкой, выпуская лишний воздух. После завершения брожения перенести на хранение в холодное место.
- Подавать квашеную капусту можно с растительным маслом и мелко нарезанным луком.
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