Квашеная капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Чтобы капуста получилась хрустящей и сочной, важно хорошо ее утрамбовать и следить, чтобы она оставалась полностью покрытой собственным соком. А яблоки в этом рецепте придают заготовке легкую фруктовую нотку, подавать такую квашеную капусту особенно вкусно с маслом и луком.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

капуста — 3 кг (на 3-литровую банку, если добавлять яблоки — чуть меньше);

яблоки — 2 шт. на банку (по желанию);

морковь — 2 шт. (150 г);

соль — 1 ст. л. на 1 кг капусты;

лавровый лист — по вкусу;

чёрный перец горошком — по вкусу.

Квашеная капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Капусту нашинковать, морковь натереть. Добавить соль, лавровый лист и перец, хорошо размять руками до появления сока. Плотно утрамбовать овощи в трехлитровую банку, чтобы капуста была полностью покрыта жидкостью. По желанию между слоями положить половинки яблок. Поставить банки на тарелки, прикрыть крышками и оставить при комнатной температуре на 3 дня. Ежедневно прокалывать капусту деревянной шпажкой, выпуская лишний воздух. После завершения брожения перенести на хранение в холодное место. Подавать квашеную капусту можно с растительным маслом и мелко нарезанным луком.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Неожиданная добавка при квашении капусты — получается в 10 раз вкуснее.

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

Читайте также:

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом — рецепт никогда не подводит.