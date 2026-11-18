Квашеная капуста. Фото: кадр из видео

Капуста квасится в собственном соку, поэтому получается сочной, ароматной и приятно хрустящей. В этом рецепте важно соблюдать пропорцию соли — 20 г на каждый килограмм капусты.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Fooddat, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

белокочанная капуста — 3 кг;

морковь — 300 г;

соль — 60 г.

Нарезанная капуста. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, морковь натереть на крупной терке. Добавить соль и хорошо перемешать овощи, не перетирая их руками. Плотно уложить смесь в чистую емкость, слегка прижимая, чтобы капуста пустила сок и была им покрыта. Оставить бродить при температуре около 20 °C. В приведенном рецепте процесс длится 5 суток, но фактическое время зависит от температуры и интенсивности брожения.

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Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

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