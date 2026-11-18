Квашеная капуста из 3 кг: больше не нужно мять руками
Ua ru
18 ноября 2026 01:04
Фото: кадр из видео
Квашеная капуста. Фото: кадр из видео
Капуста квасится в собственном соку, поэтому получается сочной, ароматной и приятно хрустящей. В этом рецепте важно соблюдать пропорцию соли — 20 г на каждый килограмм капусты.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Fooddat, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- белокочанная капуста — 3 кг;
- морковь — 300 г;
- соль — 60 г.
Способ приготовления
- Капусту тонко нашинковать, морковь натереть на крупной терке.
- Добавить соль и хорошо перемешать овощи, не перетирая их руками.
- Плотно уложить смесь в чистую емкость, слегка прижимая, чтобы капуста пустила сок и была им покрыта.
- Оставить бродить при температуре около 20 °C.
- В приведенном рецепте процесс длится 5 суток, но фактическое время зависит от температуры и интенсивности брожения.
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