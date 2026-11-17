Рецепт ферментации: понадобится 5 кг капусты, 100 г моркови и 2,5 л воды
Ua ru
17 ноября 2026 01:04
Фото: smachnenke.com.ua
Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Такой способ ферментации удобен тем, что овощи квасятся в рассоле и остаются сочными. Готовую капусту можно использовать для салатов, супов и домашних гарниров.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- белокочанная капуста — 5 кг;
- морковь — 100 г;
- лавровый лист — 3 шт.;
- чёрный перец горошком — 20 шт.;
- соль — 100 г;
- холодная питьевая вода — 2,5 л.
Способ приготовления
- Капусту очистить от верхних листьев, удалить кочерыжки и тонко нашинковать.
- Морковь натереть на крупной терке. Добавить соль, перец и лавровый лист, перемешать руками в течение 3–5 минут.
- Переложить овощи в чистую кастрюлю объемом 9–10 л, слегка утрамбовать и залить холодной водой.
- Сверху поставить тарелку с грузом, чтобы капуста полностью оставалась под рассолом. Накрыть емкость неплотно.
- Во время ферментации ежедневно прокалывать капусту чистой деревянной палочкой, выпуская газ.
- По окончании квашения переложить капусту в чистые банки, залить рассолом и хранить в холодильнике.
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