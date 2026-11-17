Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Такой способ ферментации удобен тем, что овощи квасятся в рассоле и остаются сочными. Готовую капусту можно использовать для салатов, супов и домашних гарниров.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

белокочанная капуста — 5 кг;

морковь — 100 г;

лавровый лист — 3 шт.;

чёрный перец горошком — 20 шт.;

соль — 100 г;

холодная питьевая вода — 2,5 л.

Способ приготовления

Капусту очистить от верхних листьев, удалить кочерыжки и тонко нашинковать. Морковь натереть на крупной терке. Добавить соль, перец и лавровый лист, перемешать руками в течение 3–5 минут. Переложить овощи в чистую кастрюлю объемом 9–10 л, слегка утрамбовать и залить холодной водой. Сверху поставить тарелку с грузом, чтобы капуста полностью оставалась под рассолом. Накрыть емкость неплотно. Во время ферментации ежедневно прокалывать капусту чистой деревянной палочкой, выпуская газ. По окончании квашения переложить капусту в чистые банки, залить рассолом и хранить в холодильнике.

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Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

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