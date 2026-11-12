Квашеная капуста с идеальным соотношением соли: рецепт на 1 кг
Ua ru
12 ноября 2026 14:44
Фото: smachnenke.com.ua
Капуста и морковь. Фото: smachnenke.com.ua
Домашняя квашеная капуста — вкусная заготовка, которая хорошо сочетается с картофелем, мясными блюдами и домашней выпечкой. Чтобы она получилась хрустящей, важно не только соблюдать пропорции, но и ежедневно выпускать газ во время брожения, а также следить, чтобы овощи оставались полностью покрытыми рассолом.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- белокочанная капуста — 1 кг;
- морковь — 1 средняя;
- кипячёная охлаждённая вода — 1 л;
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.
Способ приготовления
- Капусту тонко нашинковать, морковь натереть на крупной терке.
- Смешать овощи и переложить в чистую банку, слегка уплотняя.
- В воде растворить соль и залить капусту так, чтобы она полностью оказалась под рассолом.
- Поставить банку в глубокую миску и оставить при комнатной температуре на 5–6 дней. Ежедневно прокалывать капусту деревянной шпажкой до самого дна, выпуская газ.
- По окончании активного брожения добавить сахар, при необходимости долить рассол и плотно закрыть банку.
- Переставить в холодильник или прохладный подвал ещё на 1–2 дня.
- Во время брожения овощи должны постоянно оставаться под рассолом, а банку не следует герметично закрывать. Готовую капусту хранить в прохладном месте.
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