Капуста и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Домашняя квашеная капуста — вкусная заготовка, которая хорошо сочетается с картофелем, мясными блюдами и домашней выпечкой. Чтобы она получилась хрустящей, важно не только соблюдать пропорции, но и ежедневно выпускать газ во время брожения, а также следить, чтобы овощи оставались полностью покрытыми рассолом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

белокочанная капуста — 1 кг;

морковь — 1 средняя;

кипячёная охлаждённая вода — 1 л;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, морковь натереть на крупной терке. Смешать овощи и переложить в чистую банку, слегка уплотняя. В воде растворить соль и залить капусту так, чтобы она полностью оказалась под рассолом. Поставить банку в глубокую миску и оставить при комнатной температуре на 5–6 дней. Ежедневно прокалывать капусту деревянной шпажкой до самого дна, выпуская газ. По окончании активного брожения добавить сахар, при необходимости долить рассол и плотно закрыть банку. Переставить в холодильник или прохладный подвал ещё на 1–2 дня. Во время брожения овощи должны постоянно оставаться под рассолом, а банку не следует герметично закрывать. Готовую капусту хранить в прохладном месте.

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